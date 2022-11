CBS: aantal faillissementen neemt verder toe

Het aantal faillissementen is voor de tweede maand op rij gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in oktober 217 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat waren er 45 meer dan in september.

Over de eerste tien maanden van het jaar ligt het aantal uitgesproken faillissementen een tiende hoger op jaarbasis. Het statistiekbureau benadrukt dat een jaar geleden sprake was van een historisch laag aantal faillissementen. Dat heeft onder andere te maken met de coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven. De generieke steun stopte in de loop van 2021.

Het gemelde CBS-cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

Handel hardst getroffen

De handel was de bedrijfstak waarin de meeste faillissementen werden uitgesproken, namelijk 32. Dat is ook niet zo gek, omdat de handel tot de grootste bedrijfstakken hoort. Relatief gezien vielen de meeste bedrijven om in de industrie.

