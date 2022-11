CFO Eric Wildschut maakt “dollemansrit” mee bij aluminiumfabrikant

Aluminiumfabrikant Aldel uit Delfzijl is onlangs failliet verklaard. Tegenover Business Insider verklaart CFO Eric Wildschut dat hij een dollemansrit heeft meegemaakt.

De hoge energieprijzen voor stroom en gas maakten de bedrijfsvoering steeds lastiger. Er blijven de komende maanden nog wel zo’n 20 tot 25 werknemers actief om het bedrijf op de ‘waakvlamstand’ te houden. Maar daar zit de CFO niet bij. Ook hij is niet meer in dienst van Aldel.

Wildschut startte in juni 2019 als Chief Financial Officer (CFO) bij Aldel. Een bewogen periode volgde, want begin 2020 brak de coronacrisis uit en dit jaar ging die naadloos over in een Europese energiecrisis. “Ik heb in de afgelopen twaalf maanden waarschijnlijk meer meegemaakt dan menig CFO in z’n hele loopbaan. We hebben binnen een jaar meer dan 300 mensen moeten ontslaan, er is een management buy-out geweest, een staking en nu dan het faillissement”, vertelt Wildschut in een telefonische toelichting aan Business Insider. Op de vraag wat hij de komende weken van plan is, luidt het begrijpelijke antwoord dan ook: “Even niets.”

