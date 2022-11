Cryptomunten maken zich op voor de mainstream

Cryptomunten worden als relatief nieuw gezien, maar in werkelijkheid ontstond dit idee al in de jaren tachtig. Het duurde echter nog tot 2009 voordat publieksfavoriet Bitcoin op het toneel verscheen. De vooruitgang rond deze nieuwe digitale valuta verliep echter traag, ondanks het feit dat de snelle technologische ontwikkelingen de meeste huishoudens toegang tot de cryptomarkt gaven.

Cryptomunten waren bedoeld om de regulering en legacy systemen te omzeilen en daarmee betalingen sneller, goedkoper en eenvoudiger te maken. Maar deze mechanismen bieden juist de bescherming en stabiliteit die nodig zijn om het vertrouwen van consumenten te winnen. Zonder dit vertrouwen blijven de klandizie en het groeipotentieel beperkt.

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van cryptomunten sneller groeit dan ooit tevoren. Het totale transactievolume bereikte in 2021 een niveau van 15,8 biljoen dollar. Dit is een stijging van 567 procent ten opzichte van 2020. Wereldwijd hebben zo’n 300 miljoen mensen op dit moment cryptomunten in hun bezit. En driekwart van hen wil die gebruiken om voor goederen en diensten te betalen.

Wat weerhoudt banken?

Er moet nog een aantal obstakels worden overwonnen voordat cryptomunten op grotere schaal door mainstream banken worden omarmd. Helaas gaat hun aanhoudende volatiliteit de risicobereidheid van de meeste banken ver te boven, zeker nu toezichthouders hen sinds de financiële crisis van 2008 met argusogen volgen.

‘De recente koersval van de TerraUSD (UST) liet zien hoe belangrijk het is om cryptomunten volledig te reguleren’

De recente koersval van de algoritmische stablecoin TerraUSD (UST) en het domino-effect daarvan op Bitcoin, Ether en Tether, liet zien hoe belangrijk het is om cryptomunten volledig te reguleren. Het gaf ook duidelijk aan dat er kansen liggen voor stablecoins, die door banken ondersteund worden en aan fudiciaire valuta zijn gekoppeld. Dit maakt ze stabieler dan Terra. Deze cryptomunt maakte oorspronkelijk gebruik van een complexe combinatie van code en zijn zustertoken Luna om het proces te stabiliseren. Na de crash is Terra getransformeerd tot een blockchain die met het Luna-token wordt gereguleerd.

Omarmen van web3

Non-bancaire financiële instellingen (NBFI’s) zoals cryptobeurzen en specialistische acquirers hebben web3 en crypto veel sneller omarmd dan banken. Toch wordt het steeds breder geaccepteerd nu meer banken de cryptomarkt betreden. Veel centrale banken, waaronder die van de EU, Brazilië, Canada, China, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden, zijn zelfs al bezig met de ontwikkeling van hun eigen cryptomunten.

Central bank digital currencies (CBDCs’s) beloven veel van de voordelen van cryptomunten aan te bieden, maar met een aanzienlijk lagere volatiliteit. Dat komt doordat ze door de overheid worden gesteund. Zo zijn ‘stablecoins’ die aan fudiciaire valuta zijn gekoppeld minder volatiel dan klassieke cryptomunten zoals Bitcoin of altcoins. En daarmee daalt het risico.

Stablecoins worden al geaccepteerd als wettelijk betaalmiddel door grote betalingsnetwerken als Mastercard, Visa en PayPal. Ze hebben dus duidelijk de mainstream bereikt. En nu stablecoins en CBDC’s op bredere schaal worden geaccepteerd kunnen banken een beroep doen op hun hechte banden met cliënten en hun vertrouwen om een rol van belang in te nemen.

Het lijkt erop dat we een nieuw stadium in de ontwikkeling van cryptomunten ingaan, nu de beveiliging beter wordt en de regelgeving duidelijker en CBDC’s en stablecoins meer stabiliteit bieden.

Tijd om in te stappen

Het is tijd voor banken om nu de sprong te wagen. Banken zijn direct betrokken bij het clearing- en vereffeningsysteem. Ze genieten het jarenlange vertrouwen van hun cliënten. En ze hebben ervaring met de ontwikkeling van regelgeving voor consumentenbescherming in samenwerking met overheden. Daarmee zijn ze sterk in het voordeel ten opzichte van NBFI’s. Als banken zich als volwaardige speler opwerpen, zal de acceptatie van cryptomunten en het aantal transacties volgens mij het snelst groeien.

Om zich voor te bereiden op een grootschalig gebruik van cryptomunten moeten banken de samenwerking met externe partijen opzoeken. Dit is nodig om een betalingsinfrastructuur in het leven te roepen die probleemloos aan cryptobeurzen en -wallets kan worden gekoppeld. Specialistische externe partijen kunnen daarbij alle technische- en regelgevingsaspecten voor hun rekening nemen.

CBDC’s als digitaal betaalmiddel

De komende twee tot drie jaar valt een veel grootschaliger gebruik van stablecoins en CBDC’s te verwachten. Die zullen vanwege hun stabielere en veiligere aard, klassieke cryptomunten zoals Bitcoin en altcoins in populariteit voorbijstreven. Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen, maar er bestaat zelfs een kans dat CBDC’s binnenkort fiatvaluta gaan vervangen als digitaal betaalmiddel.

Banken zonder een goede web3- of cryptostrategie zullen het onderspit delven en gedwongen zijn om een pijnlijke inhaalpoging te ondernemen. Wacht dus niet te lang.

Dit artikel is gesponsord door Banking Circle.

