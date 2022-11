Met de instemming van de invoering van de Corporate Sustainability Reporting (CSRD)-richtlijn begin november heeft Europa de lat hoger gelegd richting een duurzamer financieel systeem. ”De CFO gaat aan de CSO rapporteren,” stelt Harco Leertouwer, Manager Director Europe van Acre, marktleider op het gebied van duurzaamheidswerving en executive search. “En daarmee schept de EU-richtlijn verplichtingen voor alle ondernemingen”, aldus Leertouwer tijdens het Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch op donderdag 17 november.

Het Nationaal Sustainability Congres, gehouden in Den Bosch, is sinds 2000 het grootste jaarlijkse evenement in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het thema van dit jaar luidde: ‘Van marathon naar sprint: de transformatie van duurzaamheidsdoelen naar nieuwe realiteit.’ Tijdens de druk bezochte workshopsessie sprak Harco Leertouwer over de evolutie van de Chief Sustainability Officer binnen ondernemingen, en over het belang van duurzaam leiderschap in deze tijden van massale disruptie.

CSO DNA

“In een ideale wereld heeft een bedrijf geen CSO nodig, omdat in elk bedrijf, in elke functie, en in elk team, elk teamlid een soort “CSO DNA” zou behoren te hebben. Zo ver zijn we nog niet. Als je met doorgewinterde CSO’s praat, zullen ze je waarschijnlijk allemaal vertellen dat ze hopen dat hun rol in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Uiteraard hopen we dat deze organisaties op een dag de rang van CEO zullen bereiken. Momenteel zijn er niet zo veel CSO’s en komt het vaker voor dat een CFO of iemand met een operationele achtergrond CEO wordt. Maar nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van de CSRD-richtlijn, stel ik: ‘De CFO gaat aan de CSO rapporteren.’ Bovendien blijkt dat ondernemingen met een goed ESG-beleid het op de lange termijn beter doen dan ondernemingen die tekort schieten in hun ESG-beleid.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!