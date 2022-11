DNB-baas Knot verwacht kleinere rentestappen ECB

De rentestappen van de Europese Centrale Bank worden de komende tijd kleiner. Die verwachting sprak Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, uit tijdens een Europees bankierscongres in Frankfurt. De ECB, waar Knot bestuurder is, komt volgens hem in een nieuwe fase met een nieuwe strategie terecht om de hoge inflatie omlaag te krijgen.

“Ik verwacht dat we tijdens de beleidsvergadering van volgende maand een neutraal terrein bereiken. Op dat punt stimuleren we economische groei niet langer, maar remmen we die ook nog niet af. Neutraal terrein is als de rust in een voetbalwedstrijd, wanneer coaches al hun spelers verzamelen en het spelplan uitstippelen voor de tweede helft”, aldus Knot.

Kick-and-rushtactiek

Over de nog nooit eerder vertoonde rentestappen van 0,75 procentpunt van de afgelopen maanden gebruikte Knot ook een vergelijking met het voetbalveld. “Dat was een ‘kick-and-rushtactiek’ om snel te handelen en zo snel mogelijk de beleidsrente naar een neutraal niveau te brengen. Onze tactiek verandert waarschijnlijk naar meer korte passes en behendige bewegingen, met langzamere renteverhogingen.”

Tegelijkertijd blijft Knot benadrukken dat de ongekend hoge inflatie snel moet worden geremd. Als dit niet zo is, wordt het volgens hem alleen maar duurder om het prijsniveau omlaag te krijgen. Dit jaar zal de inflatie in de eurolanden gemiddeld 8,5 procent bedragen, in Nederland is de geldontwaarding 11,6 procent.

