DNB ziet mogelijkheden crypto’s voor betalingsverkeer

Cryptomunten en hun achterliggende systemen bieden mogelijkheden voor betalingsverkeer. Maar om daar veilig gebruik van te maken moet er veel meer toezicht komen, schrijft De Nederlandsche Bank in een nieuw rapport over crypto’s.

Cryptomunten worden verhandeld op netwerken waarvan iedere schakel een transactie controleert en bijhoudt. Zo’n decentraal betaalplatform zou in de toekomst het betaalverkeer met het buitenland efficiënter en goedkoper kunnen maken. Ook bieden blockchains en soortgelijke netwerken kansen voor innovatie, meent DNB. “Die innovatieve meerwaarde zou niet in de kiem gesmoord mogen worden vanwege de risico’s van het huidige speculatieve karakter van crypto’s.”

Veel risico’s

Voorlopig kleven er veel risico’s aan cryptomunten. Digitale munten die niet zijn gekoppeld aan traditioneel geld of andere waardevolle zaken zijn volgens DNB sowieso niet geschikt als betaalmiddel. Ze schommelen veel te hard in waarde en er zijn geen centrale banken die zich inzetten om dit te stabiliseren. Onderzoek van DNB wijst uit dat veel Nederlandse bezitters van deze munten vooral een gokje willen wagen met crypto’s.

Anders ligt dat bij zogeheten stablecoins. De uitgever van zulke munten belooft dat eigenaren hun cryptomunt kunnen inwisselen voor een vaste hoeveelheid dollars, euro’s of ander bestaand geld. Daardoor ligt hun waarde veel meer vast.

Maar ook hier zijn er grote risico’s. Zo zouden uitgevers kunnen sjoemelen of beleggen met het geld dat de waarde van deze cryptomunten dekt. Als daar onrust over ontstaat bij de bezitters, stort de koers in of wil ineens iedereen de onderliggende munt. Dat kan doorspelen op andere financiële markten.

Veel meer toezicht nodig

Daarnaast is er veel meer toezicht nodig op de munten dan nu gebeurt. Maar de eerste Europese regelgeving rond stablecoins verwacht DNB pas in 2024. Het gaat daarbij om slechts de eerste stap, waarschuwt de centrale bank. Maar ook in een later stadium kan Europese wet- en regelgeving niet alle risico’s tegengaan, omdat crypto’s wereldwijd worden verhandeld.

DNB ziet cryptomunten als een blijvend fenomeen en past zich daaraan aan. Tot nu toe was de toezichthouder vooral bezig met het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme via cryptomunten, maar de komende jaren werkt DNB ook aan regelgeving voor crypto’s om consumenten, beleggers en de financiële stabiliteit te beschermen.

