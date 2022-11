Duurzaamheidsrichtlijn CSRD aangenomen door Europees Parlement

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangenomen door het Europees Parlement. De regels gaan gefaseerd in voor Europese organisaties vanaf 2024.

Afgelopen zomer werd de juridische commissie van het Europees Parlement het eens over de eindtekst en ging deze door naar het Parlement die de regels op 10 november goedkeurde. Later deze maand neemt naar verwachting Europese Raad de wet aan en dan zal deze gaan gelden vanaf 2024. Met de CSRD moet verslaggeving over duurzaamheid aan soortgelijke standaarden voldoen als financiële rapportage.

Grote impact CSRD

Onder de CSRD moeten grote bedrijven in hun jaarverslag inzicht geven in de impact van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. Met ESG-cijfers moeten organisaties dit inzichtelijk maken en er een strategie aan koppelen. Hoewel de richtlijn gaat over bedrijven met meer dan 500 werknemers, moeten zij ook inzicht hebben in ESG-data van toeleveranciers en partners. Dat betekent dat de wetgeving een grote impact heeft. De richtlijnen hebben gevolgen voor 75 procent van de Europese economie en duizenden Nederlandse bedrijven.

Regels afwachten

Dit jaar onderzocht KPMG hoe Nederlandse bedrijven zich opmaken voor de nieuwe rapportage-eisen en daaruit bleek dat de meeste organisaties een afwachtende houding hebben aangenomen om eerste de exacte regels te zien. Deze werden afgelopen zomer duidelijk en met het einde van het wetgevingstraject in zicht, is het duidelijk dat ondernemers snel aan de slag moeten om hun ESG-cijfers inzichtelijk te krijgen en te laten voldoen aan standaarden.

Wijzigingen die de CSRD met zich meebrengen (Bron: Sustainablity Reporting jaarverslagenonderzoek 2022, KPMG)

