DWS: geen krimp maar groei voor Europa

De situatie in de eurozone lijkt vrij dramatisch als je kijkt naar het producenten- en consumentenvertrouwen. Maar die record-negatieve cijfers corresponderen niet met de daadwerkelijke productie en consumptie, die blijft vrij goed en dus is Martin Moryson, hoofdeconoom Europa bij DWS optimistischer dan veel andere economen over de ontwikkelingen in de eurozone en Duitsland.

De grafiek van de week van DWS geeft weer waarop dit optimisme gebaseerd is. Het lage consumentenvertrouwen is niet in lijn met de hogere verkoopcijfers. Dat is inmiddels geen geheim. “Zoals gewoonlijk, verdwijnt dit verschil op een gegeven moment weer” aldus Moryson. “Het sentiment past zich aan de realiteit aan.”

Winter prima doorkomen

De oorzaken zijn te vinden in zowel de vraag- als de aanbodzijde. De onrust komt voornamelijk voort uit de energiecrisis. “Maar nu blijkt wel dat we de winter prima doorkomen: de gasvoorraden zijn aangevuld, nieuwe energieleveranciers zijn gevonden en de vraag is gedaald. De Duitse industrie heeft het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld 20% minder gas verbruikt dan normaal. De economische bedrijvigheid zakte slechts 2% in en ondanks het sombere marktsentiment en de hoge inflatie werd de economische groei afgelopen kwartaal gedreven door de consumptie.”

Moryson geeft hier vijf redenen voor:

Lonen en salarissen stijgen De werkgelegenheid groeit 8% inflatie staat niet gelijk aan 8% minder koopkracht. Overheden in de EU helpen consumenten met allerlei steunpakketten Consumenten zullen niet echt op een houtje moeten bijten als hun salaris geïndexeerd wordt aan de inflatie

Hierdoor is DWS positiever gestemd dan de algemene consensus. Waar die consensus verwacht dat de eurozone komend jaar een economische krimp laat zien van 0,1% verwacht Moryson een groei van 0,5%. Voor Duitsland ziet de econoom een stagnatie en niet de -0,7% die de markt verwacht.

Kansen

DWS ziet kansen in Europese aandelen die momenteel in de uitverkoop staan en is overwogen in Amerikaanse aandelen. De euro klimt ten opzichte van de dollar. “Dit stut het idee dat beleggers in Europa er steeds meer van overtuigd raken dat het negatieve sentiment in Europa afneemt.”

