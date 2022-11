Een financiële functie opbouwen die de bedrijfsstrategie en groei stimuleert

Naarmate het zakelijke landschap steeds meer in de versnelling raakt, krijgen financiële afdelingen complexere uitdagingen voor de kiezen. Ze moeten een beter inzicht krijgen in de doelen en uitdagingen van business units, beter gaan communiceren en sneller relevante informatie delen. Toch blijven ook de dagelijkse werkzaamheden een belangrijk onderdeel van deze taken.

Om die reden mogen financiële teams de kracht van automatisering niet over het hoofd zien. Het kan ze meer bandbreedte en ruimte kan geven om zich te wijden aan strategisch denken, in plaats van hun tijd te besteden aan fundamentele boekhoudtaken. Dat is een van de conclusies in een rapport van Harvard Business Review Analytic Services naar aanleiding van een enquête.

In dit rapport lees je meer over o.a.:

Waarom financiële teams handmatige tijdrovende taken moeten automatiseren om zich te kunnen focussen op het stimuleren van bedrijfsgroei en stabiliteit om zich vervolgens te ontwikkelen tot strategische partner;

Hoe automatisering en optimalisering van processen jouw bedrijf tijd en geld kan laten besparen en inzicht kan bieden ter ondersteuning van besluitvorming;

Hoe de kloof tussen financiële en niet-financiële teams kan worden opgeheven.

Download hier gratis het rapport >>

