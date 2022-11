Esther Veninga nieuwe CFO Albert Heijn

Esther Veninga start per 1 januari 2023 als CFO van Albert Heijn. Veninga vervangt Siger Spaans die de functie van CFO op interim basis heeft waargenomen sinds het vertrek van Hendrik Jan Roel in maart van dit jaar.

Veninga is in 2005 haar loopbaan gestart bij Albert Heijn als Business Controller commercie en winkeloperatie. Na een paar jaar als Manager Business Controlling commercie, marketing & formule voor Albert in Tsjechië, keerde Veninga terug naar Albert Heijn als supermarkt manager in Amsterdam. Veninga zegt daarover: “In die rol heb ik de essentie van foodretail en de dynamiek met collega’s en klanten verder leren kennen. Een zeer waardevolle ervaring.”

Buitenlandse ervaring

Vanaf 2011 heeft zij verschillende financiële en strategische functies vervuld in Nederland en Centraal Europa en was zij was director commercial finance bij Stop & Shop in de Verenigde Staten. In 2020 startte Veninga in haar huidige functie als CFO Delhaize Servië in Belgrado.

Sterke vijver met talent

Marit van Egmond, CEO: “Esther is een zeer ervaren financieel manager met een mooi track record binnen Ahold Delhaize. Ik ken haar als iemand die altijd gefocust is op de toekomst en daarbij gericht is op samenwerking, waarbij zij altijd verder kijkt dan de financiële discipline zelf. Ik vind het mooi dat we de opvolging voor deze functie binnen ons eigen bedrijf kunnen realiseren. Het bevestigt dat wij een sterke vijver met talent hebben gecreëerd.”

