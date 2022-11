Eumedion: beursondernemingen moeten impact op biodiversiteit in kaart brengen

Eumedion verwacht van Nederlandse beursondernemingen dat zij duidelijkheid scheppen over hun afhankelijkheid van en impact op biodiversiteit en kwetsbare ecosystemen, ook in de waardeketen. Indien deze afhankelijkheid of impact materieel is, verwacht Eumedion dat de onderneming doelgericht, mitigerend beleid voert. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2023 die Eumedion naar de Nederlandse beursondernemingen heeft gestuurd.

De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers in dialogen met de beursondernemingen en in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van 2023 aan de orde zullen stellen en terug willen zien in de jaarverslagen over boekjaar 2022. Eumedion benadrukt dat het speerpunt over biodiversiteit niet los kan worden gezien van de huidige klimaatcrisis en de aandacht die Eumedion heeft gevraagd voor het klimaatbeleid van de ondernemingen en het opstellen van actieplannen om klimaatneutraal te opereren.

Effectiviteit van de maatregelen

Tevens herhaalt Eumedion in de Speerpuntenbrief haar verwachtingen omtrent de verslaggeving over de effectiviteit van de maatregelen en procedures die ervoor moeten zorgen dat mensenrechten in de gehele waardeketen van de onderneming worden gewaarborgd. Uit de AVA-evaluatie 2022 blijkt namelijk dat ondernemingen weliswaar rapporteren over het ‘due diligence beleid’, maar dat er nauwelijks wordt ingegaan op de effectiviteit van deze maatregelen.

Tevens wordt weinig aandacht besteed aan het afwegingskader dat wordt gehanteerd om te bepalen of economische activiteiten moeten worden voortgezet in landen of gebieden waar mensenrechtenschendingen zijn vastgesteld. Eumedion vraagt ondernemingen daarom nogmaals om in de jaarverslagen over boekjaar 2022 betekenisvol over deze zaken te rapporteren.

Volg Executive Finance op LinkedIn!