Europese bedrijven zoeken koortsachtig naar nieuwe noodkredieten

Bedrijven die worstelen met de hoge inflatie en oplopende bedrijfskosten zijn hard op zoek naar nieuwe kortlopende liquiditeit. De mate waarin bedrijven nu op zoek zijn is vergelijkbaar met de situatie tijdens de hoogtijdagen van de coronacrisis in 2020, analyseerde financieel persbureau Bloomberg.

Europese bedrijven nemen faciliteiten die binnen twee jaar of minder aflopen. De looptijd is daarmee aanzienlijk korter dan de gemiddelde vijfjarige looptijd van leningen. Zij hebben dit jaar voor 76 miljard euro aan kortetermijnfinanciering afgesloten. Dat is het op één na hoogste bedrag ooit na de 153 miljard euro die in 2020 werd verstrekt, volgens gegevens van Bloomberg.

Zorgwekkend teken

De toename van noodfinanciering is volgens kenners een zorgwekkend teken. Vooral nu centrale banken hard inzetten op het in toom houden van de stijgende inflatie. De Europese Centrale Bank verdubbelde vorige week haar belangrijkste rentetarief tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar, terwijl de Amerikaanse Federal Reserve naar verwachting ook de rente stevig zal blijven verhogen. De Fed beslist donderdag over de rente.

Het aantal transacties wordt onder andere gedreven door factoren als stijgende grondstoffenprijzen, de verwachting van verdere prijsschommelingen en prijsonzekerheid, aldus kenners van Credit Agricole Corporate & Investment Bank. Volgens Credit Agricole lenen bedrijven ook steeds meer om de algemene bedrijfsfinanciering op orde te krijgen.

Korte leningen

Vorige week nog kreeg producent van medische apparatuur Philips een lening van 1 miljard euro met een looptijd van 12 maanden “in het licht van de recente ontwikkelingen en de marktvolatiliteit”. Andere bedrijven die korte leningen hebben aangevraagd zijn het Italiaanse nutsbedrijf Enel, de Duitse truckbouwer Daimler Truck en het Zwitserse energiebedrijf Axpo.

De leningen van bedrijven in de energie- en nutssector zijn goed voor twee derde van het totaal voor het hele jaar. Eerder dit jaar haastten grondstoffenhandelaren zich om dergelijke middelen aan te trekken nadat de Russische invasie in Oekraïne de prijzen de hoogte had in gejaagd. De schommelingen op de obligatiemarkt heeft sommige bedrijven er ook toe aangezet kortetermijnleningen aan te gaan om de naderende vervaldagen van hun schuld te dekken.

