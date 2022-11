Europese Commissie niet te spreken over Nederlandse begroting

De Europese Commissie is niet te spreken over de Nederlandse ontwerpbegroting die het kabinet in Brussel heeft ingediend. Volgens het dagelijks EU-bestuur wil Nederland miljarden euro’s extra uitgeven, in een situatie van hoge inflatie, die niet in lijn zijn met Europese afspraken. De commissie verzoekt Nederland dringend “de nodige maatregelen te nemen” om te zorgen dat het verwachte overheidstekort en de overheidsschuld in 2023 niet verder toenemen.

Volgens het dagelijks EU-bestuur vaart Nederland een ‘expansieve begrotingskoers’ die niet wordt veroorzaakt door tijdelijke en doelgerichte steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven om de energiekosten betaalbaar te houden en de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In een pakket aanbevelingen over het begrotingsbeleid van de eurolanden schrijft de commissie ook dat Nederland maar beperkte vooruitgang heeft geboekt met het oplossen van structurele problemen, zoals de hoge schulden bij huishoudens en de verstoorde huizenmarkt. Daardoor zitten in de Nederlandse economie nog steeds onevenwichtigheden, waarschuwt ze.

Begin dit jaar eiste de Raad van State nog uitleg over het ‘expansieve begrotingsbeleid’ van de Nederlandse regering, die in de andere lidstaten en in Brussel jarenlang als zeer zuinig bekend stond. Onder Rutte-IV lijkt het kabinet structureel miljarden extra te willen steken in de zorg, het onderwijs en het oplossen van de woningnood en de stikstofproblematiek.

