Fed hint op minder forse rentestappen die langer doorgaan

Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten stijgt opnieuw met 0,75 procent. Het is de vierde keer dat de Federal Reserve de rente met zo’n grote stap verhoogt om de hoge inflatie te bestrijden. In een toelichting stelt voorzitter Jerome Powell van de koepel van de Amerikaanse centrale banken minder forse renteverhogingen in het vooruitzicht, maar ze zullen waarschijnlijk wel langer doorgaan.

In het persbericht over het rentebesluit meldde de Fed dat renteverhogingen door zullen gaan totdat ze voldoende effect sorteren om de inflatie te verlagen tot het gewenste niveau van 2 procent. Maar bij het bepalen van de omvang van de toekomstige stappen kijkt de Fed nadrukkelijk naar de eerdere renteverhogingen en het vertraagde effect van die ingrepen op de inflatie en economie.

Beleidsmakers van de Fed hopen met hogere rentes de hevige prijsstijgingen tegen te gaan. In september nam de voor centrale bankiers belangrijke kerninflatie, waar de sterk schommelende energie- en voedselprijzen uit zijn weggefilterd, toe ten opzichte van augustus.

Hoge rentes

De Fed heeft de rente die banken elkaar in rekening brengen voor leningen op zeer korte termijn nu verhoogd naar een bandbreedte tussen 3,75 en 4 procent. Door die hogere rentes wordt het ook duurder om geld te lenen voor bedrijven en huishoudens, waardoor uiteindelijk minder geld de economie in stroomt. In theorie moet dat de inflatie afremmen.

“Er is nog veel werk te verrichten, en dat zullen we ook doen”, zei Jerome Powell over de inspanningen om de prijsstijgingen in te dammen. “Maar op enig moment is het passend om het tempo te matigen, dat kan bij de volgende rentevergadering, of die daarna.” Hij legde journalisten ook uit dat de focus nu minder moet liggen op de tempo van de renteverhogingen, en meer op het geschikte renteniveau waarna verdere verhogingen niet langer nodig zijn. Dat eindpunt ligt hoger dan de Fed na eerdere vergaderingen dacht.

Wereldwijd te voelen

De snelle stijging van de Amerikaanse rente is wereldwijd te voelen en voedt de vrees voor een recessie. Andere landen die geïmporteerde goederen in dollars moeten afrekenen zijn bovendien duurder uit, omdat de Amerikaanse munt meer waard is geworden door de hogere rente. Powell gaf toe dat de dure dollar “uitdagend is voor sommige landen”. Maar zonder snel ingrijpen zou de inflatie een blijvend probleem dreigen te worden, stelt hij.

Kort na de bekendmaking van het nieuwe rentetarief stegen de aandelenbeurzen in New York, maar tijdens de persconferentie van Jerome Powell liepen de winsten alweer terug.

