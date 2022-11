Finance week: Blik op verkiezingen, Disney en inflatie

Beleggers kunnen zich de aankomende handelsweek opnieuw opmaken voor kwartaalresultaten van bekende en grote bedrijven. In Amsterdam komen onder meer de bank ABN AMRO en verzekeraar Aegon met cijfers en in New York trekt entertainmentconcern Disney de aandacht. Verder wachten de financiële markten in spanning op nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten, waar ook een verkiezingsstrijd voor koersschommelingen kunnen zorgen.

Bij ABN AMRO is het onder meer de vraag in hoeverre de bank in het derde kwartaal heeft geprofiteerd van de hogere rente. Afgelopen zomer zei topman Robert Swaak een stijging van de rente-inkomsten te verwachten. Tegelijkertijd noopt de hoge inflatie het financiële concern mogelijk tot het reserveren van extra sommen geld voor verliezen op krediet.

Aegon maakte onlangs bekend vrijwel al zijn Nederlandse activiteiten te verkopen aan branchegenoot ASR en geeft daar mogelijk meer informatie over. De beursweek op het Damrak begint maandag met cijfers van Post.nl, dat eerder al een winstwaarschuwing gaf vanwege een tegenvallende vraag naar pakketbezorging. Ook Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize en tankopslagbedrijf Vopak geven inzicht in hun financiële prestaties.

Amerikaanse inflatie

Donderdag zijn veel ogen gericht op de Amerikaanse inflatie, omdat die bepaalt hoe sterk de Federal Reserve de rente zal verhogen in de toekomst. Het stelsel van centrale banken in de VS verhoogde het tarief de afgelopen week voor de vierde keer met 0,75 procentpunt, maar liet doorschemeren dat volgende stappen minder fors zullen zijn. Dat zal echter afhangen van concrete cijfers over het prijspeil. Bij beleggers zat de schrik er de afgelopen week sowieso in, omdat de Fed waarschijnlijk langer door zal gaan met het verhogen van de rente dan eerder verwacht.

Eerder in de week bewegen de markten mogelijk sterk op de tussentijdse verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Democratische partij van president Joe Biden verliest daarbij mogelijk de controle over het Congres, wat het risico op aanhoudende patstellingen in de Amerikaanse politiek vergroot.

Ogen op Disney

Van de Amerikaanse bedrijven springt Disney in het oog. De aandacht zal uitgaan naar de groei van streamingplatform Disney+, vooral nadat concurrent Netflix beleggers verraste met een sterkere toestroom van abonnees dan verwacht. Daarnaast is het de vraag hoe goed pretparken van het bedrijf draaien nu mensen minder te besteden hebben.

Op de beurzen in China en Hongkong verwerken beleggers maandag waarschijnlijk een domper. De autoriteiten van het Aziatische land hebben benadrukt dat ze strikt blijven vasthouden aan het strenge anti-coronabeleid. De afgelopen week stegen aandelen op die Aziatische markten juist hard door speculatie dat China het zero-Covid-beleid zou loslaten.

