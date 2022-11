Finance week: cijferseizoen loopt ten einde

De aandacht van beleggers verlegt zich nu de drukke periode met bedrijfsresultaten ten einde loopt. In de komende beursweek zullen de markten waarschijnlijk scherp letten op nieuwe economische cijfers, bijvoorbeeld over de industrie. Nu de klimaattop in Egypte afgelopen is zal de blik ook naar de olie- en gassector gaan. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie noemde het zondag betreurenswaardig dat op de klimaattop geen harde afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de landen die het meeste uitstoten. Mogelijk komen aandelen in de olie- en gassector hierdoor in beweging. Olie- en gasconcern Shell was zondag niet direct bereikbaar voor een reactie op de uitkomsten van de top.

Bij de nieuwe economische gegevens is het vooral de vraag in hoeverre recessies dreigen nu de prijzen overal flink oplopen. En dan is het ook nog interessant hoe centrale banken daarop reageren. Bij beleggers leeft al enige tijd de hoop dat zij wat gas terug gaan nemen bij het verhogen van de rente.

Hoop

In de Verenigde Staten hebben beleidsmakers van de Fed de afgelopen tijd diverse uitspraken gedaan die de markten sterkten bij die hoop. Persbureau Bloomberg meldde daarbij dat de ECB volgende maand wel eens zou kunnen beslissen de rente iets minder agressief omhoog te doen dan bij het vorige rentebesluit.

In de loop van de week komt de Europese Commissie waarschijnlijk ook nog met een concreet voorstel voor het beperken van de gasprijzen. De energieministers van de EU-landen overleggen daar eveneens over. Vorige maand lukte het de ministers nog niet om een besluit te nemen, dat werd een maand uitgesteld.

Cijferseizoen droogt op

Aan de beurs in Amsterdam openen komende dagen verder nog enkele kleinere bedrijven de boeken. Daarnaast komt techinvesteerder Prosus met een update. Vanuit het buitenland komen onder meer Zoom Video en computermaker HP met cijfers.

De beursweek op Wall Street is wat korter dan normaal. Dit komt door de viering van Thanksgiving waardoor de beurzen in New York op donderdag gesloten blijven. De dag erna, tijdens koopjesfestijn Black Friday, is de Amerikaanse aandelenhandel slechts een halve dag geopend.

