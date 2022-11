Finance week: in de ban van G20-top en reeks cijfers

Op de financiële markten zal met spanning worden gekeken naar de uitkomsten van de G20-top op Bali. De Amerikaanse president heeft onder andere een onderhoud met zijn Chinese collega Xi Jinping. Het is voor het eerst dat de twee elkaar als regeringsleiders lijfelijk ontmoeten. Op de agenda voor beleggers staan komende week nog een reeks macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten.

In Amsterdam komen onder andere cijfers van technologiebedrijf TKH, softwarebedrijf TIE Kinetix en likeurproducent Lucas Bols naar buiten. Uit het buitenland volgen onder andere cijfers van winkelbedijven als Walmart, Kohl’s, Macy en Target. Ook chipfondsen Infineon, Applied Materials en Nvidia geven inzage in de boeken. Dat doen ook webwinkels Alibaba en JD.com, techbedrijf Tencent en industrieconcern Siemens. Ook levensmiddelenconcern Tyson Foods komt met cijfers. Bij dat bedrijf zal de aandacht vooral naar de financieel directeur uitgaan die is gearresteerd. De directeur, een Tyson-erfgenaam, ging vorige week een verkeerd huis binnen en viel daar dronken in slaap.

Nieuwe ramingen

Ook de macro-economische agenda zit goed vol. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft dinsdag nieuwe ramingen voor de economische groei in het derde kwartaal. Ook komen er CBS-cijfers over de consumptie van huishoudens en de internationale handel. Vanuit Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, volgens onder andere cijfers over het economisch sentiment.

Verder staan er komende week data over de industriële productie van China, de Britse werkloosheid en inflatie alsook de Franse inflatie op de rol. Vanuit de Verenigde Staten volgen onder meer cijfers over de winkelverkopen, detailhandelsprijzen en industriële productie. Verder zal de Britse regering plannen voor belastingverhogingen presenteren. De Britse premier Rishi Sunak heeft gezworen de snel stijgende inflatie onder controle te krijgen. Ook als dat betekent dat bedrijven en consumenten daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.

Energiemarkt

Verder komen de landen van oliekartel OPEC met een maandbericht over de oliemarkt. Ook energieagentschap IEA komt met een maandrapport over de energiemarkt. Mozambique maakte eerder op zondag bekend voor het eerst een lading vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te hebben uitgevoerd. Verder zal er aandacht blijven voor de cryptomarkten vanwege de grote onrust door de problemen bij cryptobeurs FTX.

