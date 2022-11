Hoe e-signing het klantproces van DLL vergemakkelijkt 

DLL, voorheen De Lage Landen, digitaliseert haar processen al sinds 1995 in rap tempo. Van kredietaanvraag tot aan kredietbeoordeling en het aangaan van de daadwerkelijke leaseovereenkomsten. In die digitalisering kwam in 2014 nog een versnelling waarbij het leasebedrijf platformen voor documentmanagement, datamanagement en de elektronische handtekening beschikbaar stelde.

DLL is een internationale aanbieder van financieringsoplossingen voor bedrijfsmiddelen en technologie. Van tablets en tractoren tot aan scan- en printmachines en apparatuur voor in de zorg. Eric van der Linden, Head of Enterprise Architecture & Enterprise Business Services bij DLL zegt: “We zijn ‘s werelds grootste vendor finance-partner. We bieden financiële oplossingen, veelal lease, aan eindklanten in samenwerking met fabrikanten, dealers en distributeurs van bedrijfsmiddelen en apparatuur. Dat in meer dan vijfentwintig landen.”

Van der Linden constateert dat zijn organisatie al sinds 1995 bezig is met digitalisering. “Toen kwamen we al met de eerste website om het voor klanten en dealers mogelijk te maken om krediet aan te vragen.” Dat proces – van invoeren van klantgegevens, een kredietbeoordeling tot aan het aanbieden van documenten aan klant en dealer – vindt tegenwoordig volledig digitaal plaats. “In totaal kent dat proces veertien stappen die we volledig gedigitaliseerd hebben.”

Onderscheiden met digitalisering

“Daarbij is voor ons het uitgangspunt dat we ons willen onderscheiden met digitale tools”, vervolgt Van der Linden. “Hoe sneller, beter en efficiënter wij zijn, hoe beter dat is. Zeker als een klant zich op een lease aan het oriënteren is, zijn deze aspecten van groot belang voor hem of haar. Diegene weet zich verzekerd van een lease-aanbod dat passend is en waar hij of zij meteen mee aan de slag kan.” Dat passende aanbod kan DLL ook doen op basis van de jarenlange ervaringen met het financieren van apparatuur in bepaalde sectoren. “Omdat we langetermijnpartnerships hebben, kennen we de apparatuur steeds beter en weten we bijvoorbeeld, ook op basis van data, welke restwaarde er nog is na een leasecontract.”

Die restwaarde bepaalt DLL op basis van voorspelmodellen. “Hoeveel is de apparatuur of de machine nog waard? Kan het nog een tweede keer gefinancierd worden? Daarnaast hebben we ook modellen om te voorspellen welke risico’s we lopen op het aanbieden van het krediet. Hoe kredietwaardig is de klant en wat is het restrisico op een ‘asset’? Daarbij voeden we het model met de opgedane kennis. We zijn daarbij ooit begonnen met beslisbomen, maar nu is het ook artifical intelligence die zich baseert op data van onze beslissingen over kredietaanvragen in het verleden.”

“We onderscheiden ons met digitale tools. Hoe sneller en efficiënter wij zijn, hoe beter.”

Bedrijfsprocessen touchless

Als laatste onderdeel van digitalisering noemt Van der Linden het automatiseren van interne administratieve processen. “Eigenlijk proberen we daar zoveel mogelijk het handwerk, vaak op papier, tussenuit te krijgen. Op dat punt heeft de coronacrisis geholpen om een slag te slaan. We zijn naadloos overgegaan op remote werken en dat kon ook omdat we de juiste tools al hadden.” Ruud van Lieshout, Delivery Manager bij DLL, vult aan. “Zelfs de onboarding bij ons bedrijf was, in de coronatijd, tijdelijk volledig digitaal. Dus van contractondertekening en laptopaanvraag tot aan toegang tot onze systemen.” Van der Linden vervolgt: “Het doel is uiteindelijk om 95 procent van onze bedrijfsprocessen touchless te maken. Dat maakt de foutkans kleiner en maakt ook de wachttijd voor onze klanten korter.”

Best practices

Kortom, DLL digitaliseert aan alle kanten. Daar hoorde ook de eSignature van Docusign bij. Van der Linden: “Onze afdeling analyseert periodiek welke leveranciers van ICT-oplossingen met best practices komen en in hoeverre deze relevant zijn voor onze processen. In één van de rapporten van ICT-onderzoeksbureau Gartner kwam destijds Docusign naar boven. Dat gebruiken we nu voor het elektronisch laten tekenen van de leasecontracten. De implementatie daarvan begon in de VS, waar het al snel door de wetgever mogelijk werd gemaakt om dit middel te hanteren. In het prille begin waren er aan juridische kant nog wel vragen. Mag dit wel? Is dit rechtsgeldig?”

“Uit onderzoek bleek dat het in het merendeel van de landen waar we opereren mag, kan en rechtsgeldig is. Het is daarnaast ook nog eens efficiënt. Het versnelt de afhandeling van overeenkomsten, maakt handmatige taken overbodig en integreert eenvoudig met de tools en systemen die we al gebruiken in ons ICT-landschap. Ook omdat we de tool in de verkoopprocessen van de dealers van de apparatuur integreren. Op die manier komt op zo’n dertig procent van de contracten die we sluiten een digitale handtekening. Dat aantal stijgt elk jaar.”

Vertrouwen in e-signing neemt toe

Voor het beeld: bij DLL gaat het om vijftienduizend contracten per maand die op deze manier worden getekend. In juni 2022 werden maar liefst vijftig procent meer contracten digitaal getekend ten opzichte van juni 2021. Van der Linden: “Het vertrouwen in het instrument neemt toe. E-signing levert voor de klant, de dealer en voor ons snelheid en kwaliteit op, maar het is ook nog eens duurzaam. Je bespaart transport en papier. Uiteindelijk draagt e-signing natuurlijk vooral bij aan wat we noemen de ease of doing business. Dat heeft de toekomst. Vooral voor de kleinere deals en de grotere volumes. Je kunt je onderscheiden door zo efficiënt mogelijk het leasetraject in te steken. Daar helpt de elektronische handtekening bij.”

Autorisatieproces verloopt sneller

Karen Schuppe, Group Vice President Customer Success bij DocuSign: “We zijn erg blij dat DLL voor ons heeft gekozen. Met DocuSign kunnen ze alle overeenkomsten in één overzichtelijk cloudplatform voorbereiden, ondertekenen en beheren. Geen onnodige fouten meer voor handmatige invoer van gegevens, geen vertraging meer door stukken die onder op de stapel zijn beland of omdat mensen op elkaar zitten te wachten. Daardoor verloopt het autorisatieproces sneller, voorkom je miscommunicatie en verklein je de doorlooptijd van overeenkomsten. Dit bespaart niet alleen tijd maar ook kosten.”

