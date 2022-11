ING: beleggersvertrouwen klimt op na dieptepunt

Het vertrouwen onder beleggers zit weer in de lift na het dieptepunt van oktober. Dat komt vooral doordat beleggers meer vertrouwen hebben in de waarde van de eigen beleggingsportefeuille, aldus ING in zijn BeleggersBarometer, waarmee het maandelijks het sentiment onder beleggers peilt. Ook over de economische situatie in Nederland oordelen beleggers iets minder negatief dan een maand geleden. Hetzelfde geldt ook voor de eigen financiële situatie.

De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen steeg van 56 in oktober naar 70 punten in november. Vorige maand stond de graadmeter op het laagste punt sinds het begin van de metingen 20 jaar geleden. De afgelopen maand hebben minder beleggers verlies geleden in vergelijking met oktober. Vorige maand ging het om krap de helft van de beleggers. Deze maand is dat nog geen derde van de effectenbezitters.

Beurzen flink in de lift

Verder maakte een derde van de beleggers de afgelopen maand winst. Het gemiddelde rendement lag daarbij op 5,7 procent. ING legt uit dat de beurzen de afgelopen maand weer flink in de lift zaten. Dat gold vooral in Europa. De AEX-index op Beursplein 5 liet een herstel van ruim 10 procent zien. De Duitse Dax-index steeg bijna 20 procent. Evengoed staan beide graadmeters dit jaar nog op een verlies van zo’n 10 procent.

Beleggers hebben, zoals de laatste tijd vaker het geval is, de meeste fiducie in ASML, gevolgd door Shell en ING. Verder blijft de geopolitiek volgens beleggers de meeste invloed op de beurs houden. Maar dit wordt wel minder. De wereldeconomie en de inflatie spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn beleggers ontevredener over het beursjaar dan dat zij in augustus waren.

Crisis uit 2008 meeste impact op de beurs

Vanwege het 20-jarige bestaan van de BeleggersBarometer vroeg ING ook wat in deze periode de meeste impact had op de beurs. Daaruit kwam de financiële crisis uit 2008 als eerste uit de bus. De corona- en koopkrachtcrisis volgen volgens ING op grote afstand. Verder wordt de technologische vooruitgang als belangrijkste ontwikkeling gezien.

