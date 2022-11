Jumbo wint Protiviti Internal Audit Innovation Award 2022

Protiviti en IIA Nederland organiseerden 3 november voor de achtste keer de Protiviti Internal Audit Innovation Award, vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied continu te blijven ontwikkelen. Dit jaar was de jury het meest onder de indruk van Jumbo, met haar aanpak om internal control echt in de business te integreren.

Innovatie in internal audit heeft vele vormen, technisch én organisatorisch, zo bleek ook weer uit de inzendingen. Wel staat bij allemaal het vergroten van de toegevoegde waarde voor de organisatie centraal. Zo toonde DELA haar ‘data analytics voor dummies’, waarmee op relatief eenvoudige wijze data-analyses worden opgezet en overgedragen aan het management. Ahold Delhaize heeft met een nieuw Risk Assessment Model haar proces van risicoanalyse en opstellen van het auditplan sterk versterkt. Door het gebruik van een groot aantal data-punten met veel geautomatiseerde input is het proces efficiënter geworden en is men flexibeler geworden, en kan men de aandacht steeds richten op de hoogste risicogebieden.

Zeven zekerheden

Het meest onder de indruk was de jury van de aanpak van Jumbo, waarbij de te beheersen risico’s zijn geïntegreerd met de ‘zeven zekerheden’ die leidend zijn voor alle medewerkers bij Jumbo. Hierdoor heeft men ‘internal control’ begrijpelijk gemaakt voor iedereen en bereikt wat iedere internal auditfunctie graag wil, namelijk dat de beheersing wordt opgepakt door de 1e en 2e lijn, aldus juryvoorzitter (namens IIA Nederland) Peter Hartog. Het Three Lines-model van het IIA is helemaal, zoals bedoeld, geïmplementeerd. De internal auditfunctie heeft hiermee een grote organisatorische én culturele verandering gerealiseerd, iets dat moeilijk is en niet tot de natuurlijke rol van de internal auditor behoort.

De jury, bestaande uit voorzitter Peter Hartog (directeur IIA), Vincent Damen (Associate Director Technology Risk Consulting Protiviti) en Marie-Claire Engels (bestuurslid IIA), beoordeelde de inzendingen op het innovatieve en creatieve karakter, de impact van de vernieuwing en ook op de toepasbaarheid van de innovatie in andere organisaties. De prijs wordt op 12 december tijdens de algemene ledenvergadering van het IIA overhandigd. Het team van Jumbo gaat dan nog eens haar aanpak toelichten.

