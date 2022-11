Kaag: komst digitale euro nog onzeker, kwestie van jaren

Er ligt nog helemaal geen concreet voorstel voor een digitale euro, benadrukte minister Sigrid Kaag (Financiën) tijdens een opvallend druk bezocht commissiedebat over het onderwerp in de Tweede Kamer. Het is volgens haar nog helemaal niet zeker dat zo’n centrale digitale munt er ooit komt, en als hij er komt is dat een proces van vele jaren.

De gesprekken binnen de Europese Unie en de Europese Centrale Bank (ECB) over een digitale euro zijn volgens de minister nog maar nauwelijks begonnen. “Er wordt gedaan, zeker op sociale media, alsof het ding er al is”, zei een geïrriteerde Kaag. “We spreken erover, er is nog niets besloten, er ligt nog niet eens een voorstel.”

Geen verplichting

Duidelijk is volgens Kaag wel dat een digitale euro geen verplichting wordt en de gewone euro niet zal vervangen. “Het is een mogelijke aanvulling op contant geld, geen vervanging”. Zij denkt ook dat de zorgen die in de Kamer leven, breder worden gedragen. “Als je kijkt naar hoe gevoelig de discussie hier al ligt, dan zal dat in veel andere landen ook zo spelen.”

Het idee van een digitale euro stuit bij sommige groepen op fel verzet. Er is veel scepsis onder mensen die de overheid wantrouwen over de controle die de Europese Unie met zo’n digitale munt naar zich toe zou halen. Op het debat kwamen zoveel mensen af, dat niet iedereen het live in de zaal kon volgen, omdat er beperkte ruimte is op de publieke tribune van de commissiezaal.

Symbolen van onvrede

Een deel van de mensen die naar Den Haag trokken voor het debat, had symbolen bij zich van onvrede over de overheid, zoals omgekeerde Nederlandse vlaggen, boerenzakdoeken en protestborden. Het is bezoekers van de Tweede Kamer niet toegestaan steun of afkeuring te laten blijken tijdens debatten. Die regel moest voorzitter Judith Tielen meerdere keren onder de aandacht van de rumoerige toeschouwers brengen.

Niet alleen op sociale media, maar ook in de Kamer leeft de digitale euro pas recent breder. Voorheen waren het vooral de VVD en SP-Kamerlid Mahir Alkaya die zich ermee bezighielden. Alkaya is ook uiterst kritisch, en schreef een boek over de digitale euro. Inmiddels tonen ook andere fracties zich bezorgd over de mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de privacy.

Afhankelijkheid neemt toe

Doordat steeds minder met contant geld wordt afgerekend, neemt de afhankelijkheid van banken en techbedrijven in het betalingsverkeer toe. Een publieke digitale munt wordt gezien als een manier om daaraan tegenwicht te bieden. Kaag noemde het ook belangrijk voor Nederland om betrokken te zijn bij innovatie in de financiële sector.

