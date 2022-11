Kees Kraijenoord CFO van de Plukon Food Group

Plukon Food Group, Nederlands grootste verwerker van pluimveevlees, bekend van het merk Friki, krijgt een nieuwe topman. Kees Kraijenoord, de huidige CFO, volgt Peter Poortinga op, die 35 jaar bij het internationaal opererende bedrijf werkt en al 22 jaar CEO is.

Vanaf 1 april volgend jaar gaat Poortinga deel uitmaken van de raad van commissarissen van Plukon. Een zoekproces naar een nieuwe financieel directeur is in gang gezet. De komende periode wordt door beiden gebruikt om de taken goed over te dragen. Samen met Kraijenoord speelde Poortinga een belangrijke rol in de uitbouw van Plukon sinds 2013. Steinemann: “Met zijn lange staat van dienst bij Plukon, zijn goede kijk op mensen en heldere vertaling van onze strategie naar de organisatie weet hij het beste uit zijn omgeving te halen.”

Groeipotentieel

Kraijenoord is vereerd dat hij de kans krijg om dit bedrijf te leiden: “Plukon heeft vooraanstaande marktposities. Er is groot ondernemerschap bij onze mensen, we willen ook in de toekomst een high performance-organisatie zijn en we hebben groot groeipotentieel in Europa. Basis onder ons succes zijn concepten, innovaties, duurzaamheidsinitiatieven en transformatie. We zullen blijvend waarde creëren voor al onze stakeholders en duurzaam geproduceerde, betrouwbare en en betaalbare proteïnen te leveren aan de Europese consument.”

Prachtige toekomst

Poortinga vond het een voorrecht en een eer om 35 jaar bij de pluimveeslachterij te hebben mogen werken en Plukon de afgelopen 22 jaar te hebben mogen uitbouwen en te leiden. “Ik ben trots dat we Plukon onder diverse eigenaren (coöperatief, private equity en family companies) hebben kunnen laten groeien van 250 miljoen euro naar ruim 2,5 miljard euro omzet dit jaar. Plukon is een geweldig bedrijf met een prachtige toekomst.”

