Lars van der Hoorn aangesteld als CFO Plutosport.nl

Plutosport.nl, een Nederlandse webshop op het gebied van sport en lifestyle, maakt bekend zes nieuwe leden aan het managementteam te hebben toegevoegd. Bekende namen uit het nieuwe management zijn Hidde van der Louw (50) die is aangesteld tot CEO en Lars van der Hoorn (32), die is aangesteld tot CFO.

De bekendmaking van het nieuwe management komt een jaar na de investering van investeringsmaatschappij H2 die aangeeft nu op volle slagkracht te zijn. Van der Louw heeft een lange carrière in de online retailsector. Naast bol.com en zoover vervulde Van der Louw een dubbelrol bij de A.S. Adventure Group. Zo was hij als CDO verantwoordelijk voor de group en daarnaast als marketing- en omnichanneldirecteur verantwoordelijk voor de Nederlandse buitenwinkelketen Bever.

Van der Hoorn komt van Coolblue

Lars van der Hoorn komt van Coolblue waar hij in zijn laatste rol als Manager Finance en Control een belangrijke rol speelde bij de financiële groei van één van de grootste e-commercebedrijven van Nederland. De overige managementleden brengen naast Van der Louw en Van der Hoorn ervaring uit de retail en food- en leisure-industrie met zich mee. Zo is Jessica Groeneweg (ex BearingPoint en A.S. Adventure Group) aangesteld tot Director of Product. Wilian Hulshof (ex Unilever en Ahold Delhaize) tot Director of Brand. Rob van der Niet (ex Maxlead en DPG Media) tot Head of Performance Marketing. Glen van Hemert, die al meer dan negen jaar werkzaam is bij Plutosport, is aangesteld tot Director Buying.

Lees ook

Seth Winterscheidt aangesteld als CFO Vetipak

CFO Kees van Kalveen verlaat Nationale-Nederlanden Bank

Volg Executive Finance op LinkedIn!