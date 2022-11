Maak in de zakelijke wereld gebruik van deze drie domeinen binnen Web3

Web3-innovaties, zoals crypto, NFT’s, smart contracting, blockchaintechnologie en tokenization, winnen steeds meer terrein in de zakelijke wereld. Toch blijkt uit ons onderzoek naar Web3-innovaties dat finance professionals nog aarzelend kijken naar deze innovaties. Dit komt deels door het onduidelijk imago en de wispelturige cryptomarkt. Bovendien missen de meeste finance professionals nog kennis en inzicht in hoe zij de nieuwe technologieën kunnen inzitten in hun organisatie. We delen drie domeinen binnen de Web3 innovaties die jouw organisatie kan toepassen.

1. Smart contracting voor procesoptimalisatie

Smart contracting wint steeds meer terrein in de zakelijke wereld. Eén op de drie finance professionals verwacht dan ook dat het zakelijk gebruik van smart contracting voordelen voor de organisatie kan opleveren. Deze nieuwe technologie is voornamelijk interessant als het gaat om het digitaal vastleggen van contractuele afspraken. Bedrijven die veel te maken hebben met inkopen en verkopen zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van smart contracting. Het geeft bedrijven namelijk de mogelijkheid om gestandaardiseerde processen te automatiseren. Het grote voordeel hiervan is dat het contract automatisch uitgevoerd wordt zonder een tussenpartij. Dat scheelt tijd, want het handmatig invullen van een Excel is niet meer nodig. Een mooi bijkomstigheid: de kans op fouten is nihil. Daarbovenop zijn smart contracts buitengewoon veilig, omdat ze bijna niet aan te passen zijn door anderen.

2. NFT’s voor beter klantcontact

Non-fungible tokens (NFT’s) groeien in populariteit voor privégebruik, maar genieten ook steeds meer aandacht in de zakelijke wereld. Toch ziet nog maar negentien procent van de finance professionals het gebruik van NFT’s in de zakelijke wereld zitten. Opvallend, omdat deze technologie wel degelijk voordelen heeft. Organisaties kunnen het namelijk gebruiken om een nieuw soort relatie met de consument op te bouwen door bijvoorbeeld loyaltyprogramma’s. Daarin fungeren NFT’s als stempels in een stempelboekje die consumenten kunnen verzamelen. Als de consument er een aantal heeft gespaard, krijgt hij er iets voor terug. Zo kondigde Sony in september 2022 aan dat zij een PlayStation Stars-loyaltyprogramma gaan lanceren. Hierin kunnen gebruikers sparen voor ‘Stars’ en inzetten voor beloningen, zoals digitale kunstwerken. Maar organisaties kunnen ook veel kleiner en intern beginnen door bijvoorbeeld een kerstcollectie NFT’s voor werknemers uit te brengen.

3. Tokens om geld te besparen

Ook tokens worden steeds bekender in de zakelijke wereld. Een kwart van de finance professionals ziet dat het zakelijk gebruik van tokens veel kan opleveren voor een organisatie. Gevoelige informatie wordt hierbij namelijk vervangen door een unieke combinatie van cijfers en karakters. Organisaties kunnen nadenken over het ontwikkelen van een eigen token. Dit is vooral interessant voor bedrijven die ontzettend veel wereldwijde transacties doen. Want dan betaal je veel transactiekosten. Met een intern betalingssysteem, met eigen token, vallen deze kosten weg. Waarmee je veel geld kan besparen.

Eindeloze mogelijkheden

Web3 innovaties, zoals smart contracting, NFT’s en tokens, groeien in populariteit. En niet enkel op privégebied, maar ook zeker in de zakelijke wereld is er steeds meer belangstelling voor deze nieuwe technologieën. Want de mogelijkheden hiermee lijken eindeloos. NFT’s voor beter klantcontact, tokens om transactiekosten te verminderen en smart contracting om processen te optimaliseren. Interessante mogelijkheden die de moeite waard zijn om in te verdiepen.

