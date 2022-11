Marleen Smits van Shell wint de Young Captain Award 2022

Marleen Smits (39) is verkozen tot Young Captain 2022. De award werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt aan de meest getalenteerde jonge businessleider binnen de top van het bedrijfsleven. Smits ontving de award uit handen van Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in de High Light van Capital C in Amsterdam.

De andere finaleplaatsen waren voor Sabine Bink, die de functie van Director Project Management & Consultancy bekleedt bij Royal HaskoningDHV, en Carlijn Janssen, CFO Zijderveld en CFO Americas bij Royal FrieslandCampina.

Durf, daadkracht en oorspronkelijkheid

De Young Captain Award wordt al achttien jaar lang jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle, jonge zakelijke leider. Deze businessleider is in een vroege fase van zijn of haar carrière opgevallen door durf, daadkracht en oorspronkelijkheid. Hij of zij denkt internationaal gericht en ziet leiderschap als een maatschappelijke, persoonlijke en economische verantwoordelijkheid. De finalisten behoren tot de nieuwe generatie leiders, op weg om het gezicht van ondernemend Nederland te worden. De Young Captain Award maakt deze zakelijk leiders zichtbaar voor een breed publiek en biedt hen de ruimte en kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Deelname aan de Young Captain Award verkiezing dwingt de kandidaten om kritisch naar hun eigen leiderschapsstijl en overtuigingen te kijken, en te bedenken waar zij voor staan.

