Mayte Oosterveld wordt financieel directeur PLUS

PLUS heeft bekendgemaakt dat de taakverdeling binnen de directie wordt aangepast. Nadat in januari dit jaar de fusie tussen PLUS en Coop bekrachtigd werd, zijn inmiddels ruim 60 winkels omgebouwd en belangrijke stappen gezet in de integratie van de logistiek, supply chain en ICT. Met het bereiken van deze nieuwe fase is het moment gekomen voor een andere verdeling van portefeuilles.

Binnen de directie blijft Duncan Hoy verantwoordelijk voor de algemene leiding, terwijl Mayte Oosterveld de functie van financieel directeur gaat krijgen. In deze functie is zij ook verantwoordelijk voor de integratie. Fred Bosch neemt de operationele aansturing van de Coop-formule voor zijn rekening. Hij wordt hiermee verantwoordelijk voor het in stand houden van de Coop-formule tot de integratie compleet is.

Bijdragen aan het succes

Harry Bruijniks, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De eerste tien maanden hebben de strategische rationale voor de fusie tussen PLUS en Coop volledig bevestigd en onze marktpositie verder versterkt. Terwijl we hard werken aan de integratie en de Coop-winkels in rap tempo overgaan naar de PLUS formule, is het van essentieel belang dat de Coop-formule goed blijft draaien. We zijn dan ook verheugd dat Fred zich hier de komende periode vol voor zal inzetten, terwijl tegelijkertijd de financiële portefeuille uitstekend geborgd is bij Mayte. Ik wil ook mijn dankbaarheid uitspreken aan Albert Voogd die de afgelopen maanden met verve de rol van interim CEO van Coop heeft vervuld. Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe taakverdeling zal bijdragen aan het succes van de nieuwe gecombineerde coöperatie.”

