Nederland investeerde €2,2 miljard in cryptovaluta

Nederlanders investeerden tot nu toe €2,2 miljard in cryptovaluta. Dat is bijna dertien keer zo veel als in 2018. Driekwart van de bezitters wil de valuta zo lang mogelijk vasthouden. Zij hebben geen concreet bedrag of waardestijging in gedachten waarbij ze de valuta zouden verkopen. Cryptobezitters hebben daarnaast gemiddeld 8% van hun vrij beschikbare vermogen hierin geïnvesteerd. Dit blijkt uit de Cryptovaluta Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 4.000 Nederlanders.

€1.180 per persoon geïnvesteerd

De 1,9 miljoen cryptobezitters in Nederland investeerden €2,2 miljard in cryptovaluta. Dat komt neer op ongeveer €1.180 per persoon (1). 50-plussers investeerden gemiddeld het meest in cryptovaluta (€1.360). Opvallend is dat 18- tot 34-jarigen en 35- tot 49-jarigen gemiddeld evenveel investeerden (€1.140). In 2018 was de gemiddelde investering per persoon nog €200. Dat is een stijging van 490%.

75% houdt cryptovaluta zo lang mogelijk vast

Een ruime meerderheid van de bezitters (75%) is van plan zijn cryptovaluta zo lang mogelijk vast te houden. Zij hebben geen concreet bedrag of waardestijging in gedachten waarbij ze de valuta zouden verkopen. Een kwart van de cryptobezitters wil zijn portefeuille pas verkopen bij een rendement van gemiddeld 1060%. Opvallend is dat hoe jonger een cryptobezitter is, hoe hoger het gewenste rendement waarop ze de totale portefeuille willen verkopen. Zo wensen de 18- tot 34-jarigen een rendement van maar liefst 1970%. Terwijl 50-plussers al tevreden zijn met een rendement van ‘slechts’ 300%.

Cryptovaluta 8% van beschikbaar vermogen

Van het totaalbedrag dat cryptobezitters aan beleggingen, cash en spaartegoeden hebben, zit gemiddeld 8% in cryptovaluta. Mannen (8%) hebben gemiddeld meer van dit beschikbare vermogen geïnvesteerd in cryptovaluta dan vrouwen (6%). 18- tot 49-jarigen (8%) investeerden daarnaast gemiddeld meer van hun vrij beschikbare vermogen in cryptovaluta dan bezitters van boven de 50 (6%).

