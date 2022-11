Nederland telt steeds meer organisatieadviseurs en accountants

Nederland kent steeds meer hoogopgeleiden. In 1981 had nog 11,1 procent van de 15- tot 75-jarigen een hbo- of universitair diploma. Dit is sindsdien toegenomen tot 28,3 procent in 2013 en 35,5 procent in 2021. De toename manifesteert zich vooral in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, en in de zorg. Zo bericht economenwebsite ESB.

De toename van het aantal hoogopgeleiden was relatief groot in de bedrijfseconomische en administratieve, ICT- en technische beroepen. Dit sluit grotendeels aan bij de studiekeuze van hoogopgeleiden. Vaker dan voorheen kiezen hoogopgeleiden voor opleidingen in de richting van recht, administratie, handel of zakelijke dienstverlening. Hetzelfde geldt voor informatica-opleidingen, en in iets mindere mate voor opleidingen in de richting van techniek, industrie en bouwkunde.

Binnen bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de groei in het aantal hoogopgeleiden in absolute zin het hoogst onder bedrijfskundigen en organisatieadviseurs (+46.000), en accountants (+31.000). De grootste groeier in het beroep onder hoogopgeleiden is echter te vinden binnen de ICT-beroepen, namelijk onder de software- en applicatie­ontwikkelaars (+82.000).

Volg Executive Finance op LinkedIn!