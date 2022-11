Nominaties Kristalprijs 2022 bekend

De Kristalprijs 2022 stelt dit jaar mensenrechten centraal. Inmiddels zijn de nominaties voor deze prijs voor de beste mvo-verslaggeving beoordeeld en is de top 3 bekend.

De Kristalprijs wordt op 29 november uitgereikt tijdens het online Kristalevent 2022. Alle nominaties voor de Kristalprijs 2022 zijn beoordeeld door een panel van deskundigen en de Kristaljury. Daarmee is de top 3 bekend: Philips, Unilever en ABN AMRO maken dit jaar kans op de Kristalprijs.

Tijdens het online Kristalevent op 29 november (13:00-14:30 uur) wordt niet alleen de winnaar van de prijs bekend gemaakt, maar wordt ook ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom de CSRD-richtlijn. Ook het thema ’transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’ komt aan de orde, onder meer via bijdragen van Zeeman en Tony’s Chocolonely.

Kristalprijs

De Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NBA. De prijs is in even jaren een juryprijs, die wordt uitgereikt aan de organisatie met de beste mvo-verslaglegging op een specifiek thema. In de oneven jaren wordt de prijs uitgereikt op basis van de Transparantiebenchmark van EZK.

Volg Executive Finance op LinkedIn!