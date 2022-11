OESO: centrale banken moeten doorgaan met renteverhogingen

Centrale banken moeten doorgaan met het verhogen van de rente om zo de hardnekkig hoge inflatie te bestrijden, ook als daardoor de economische groei wordt afgezwakt. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de denktank wordt de inflatieproblematiek alleen nog maar erger als de sterke prijsstijgingen niet hard aangepakt worden.

De hoge inflatie zet de koopkracht van huishoudens wereldwijd onder druk. “Op dit moment moet het onder controle brengen van de inflatie de topprioriteit zijn, want anders kunnen we te maken krijgen met een loon-prijsspiraal als in de jaren zeventig of een situatie waarin de inflatie zo ingegraven wordt dat de pijn alleen nog maar groter wordt”, aldus econoom Alvaro Santos Pereira van de OESO. Hij stelt dat de risico’s van te veel actie minder groot zijn dan de risico’s van geen actie.

Oorlog in Oekraïne als aanjager

Volgens de OESO wordt de inflatie vooral aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, omdat daardoor de energie- en voedselprijzen hard zijn gestegen. De organisatie uit Parijs spreekt van “een oorlog van agressie” door Rusland tegen Oekraïne, waardoor een “massale en historische schok” op de energiemarkt is ontstaan. De hoge inflatie zorgt ook voor lager consumentenvertrouwen.

De OESO gaf verder aan dat de groei van de wereldeconomie volgend jaar waarschijnlijk zal afzwakken naar 2,2 procent, van 3,1 procent dit jaar. Voor 2024 wordt dan gerekend op een iets sterkere groei van 2,7 procent. Volgens de OESO zijn die voorspellingen aanzienlijk lager dan voor de oorlog.

Volg Executive Finance op LinkedIn!