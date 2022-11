Pak de kansen van de digitale transformatie

Technologische innovatie en voortschrijdende digitalisering hebben vergaande consequenties voor de bedrijfsvoering van organisaties. Consequenties die variëren van nieuwe denk- en werkwijzen culminerend in nieuwe verdienmodellen tot en met de disruptie van bestaande markten door nieuwkomers, zoals Fintech. Het valt te verwachten dat iedere organisatie op korte termijn op een of andere wijze wordt geraakt en dat iedere organisatie daarom moet transformeren om de digitale revolutie te kunnen overleven.

Innovaties, zoals de toenemende inzet van cloud computing, robotic process automation, machine learning, kunstmatige intelligentie, Internet of Things, big data en blockchain, zijn op vrijwel iedere organisatie van invloed en gaan het werkveld van de financiële functie drastisch veranderen. Daarom worden er nieuwe eisen aan financieel professionals gesteld. Niet alleen, omdat genoemde technologieën het mogelijk maken om automatisch, sneller, meer verschillende aspecten van de werkelijkheid waar te nemen, vast te leggen, te verwerken, te bewaren en te gebruiken. Maar ook het aansturen en uitvoeren van transactieverwerking kunnen volledig geautomatiseerd plaatsvinden (robotics) en zelfs automatisch verder worden ontwikkeld (machine learning). Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen de komende drie tot vijf jaar ‘mainstream’ zullen worden.

Data opzoeken en analyseren

De toenemende omvang van de hoeveelheid en verscheidenheid aan data in combinatie met genoemde technologische ontwikkelingen hebben tot gevolg dat organisaties, naast de traditioneel gebruikelijke interne en externe geformaliseerde rapportages, in toenemende mate medewerkers met behulp van hen ter beschikking staande geautomatiseerde systemen in staat stellen de voor hen belangrijke data voor oordeels- en besluitvorming zelfstandig op te zoeken en te analyseren. (Eventueel gebruikmakende van zogenaamde end-user analyse tools). Ook worden in toenemende mate naast interne databronnen externe databronnen gebruikt. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om geformaliseerde en gestructureerde data, zoals financiële data uit de boekhouding, maar ook en in toenemende mate om niet geformaliseerde en ongestructureerde data, zoals social media data, film en gesproken tekst.

Al deze ontwikkelingen dwingen organisaties zich af te vragen of en hoe zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van beschikbare technologie en de interne en externe data. Parallel daaraan speelt de vraag hoe de kwaliteit van de gebruikte en ten behoeve van oordeels- en besluitvorming beschikbaar gestelde data kan worden geborgd. Het effectief gebruiken van data is afhankelijk van meerdere factoren, maar de kwaliteit van de gebruikte systemen, de beschikbare data en de toepassing daarvan, zijn daarbij dominant.

Evolutionair proces

Digitale transformatie is een evolutionair proces, dat gebruik maakt van digitale vaardigheden en technologieën om waarde te creëren via ontwikkelingen in bedrijfsmodellen, operationele processen en klantervaringen.

Digitale transformatie is een verandering met technologie als enabler. In zijn meeste elementaire vorm betekent dit dat organisaties hun processen, producten of dienstverlening digitaliseren. In deze e-learning wordt digitale transformatie echter beschouwd als een fundamentele verandering van de organisatie als geheel, die wordt vormgegeven vanuit een digitale visie. Een transformatie die uitgaat van de visie en strategie van een organisatie waarin technologie verandert in de stuwende kracht achter een organisatie. Maar waarin ook distributiekanalen, bedrijfsprocessen, verdienmodellen en de cultuur kunnen veranderen. In positieve zin, want de digitale transformatie biedt drie belangrijke kansen:

klantloyaliteit en -tevredenheid verhogen door de klantervaring te optimaliseren; operationele processen verbeteren door slimmer te werken en complexiteit te verminderen; groeimogelijkheden creëren, bijvoorbeeld door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen of nieuwe markten te verkennen.

Deze kansen staan bijna nooit op zichzelf: vaak leidt verbetering van het een tot verbetering van het ander. Een innovatieve dienst kan bijvoorbeeld ook de klantloyaliteit verhogen, en een slimmer operationeel proces biedt weer ruimte tot groei.

Figuur 1. Interne factoren die bijdragen aan een succesvol transformatieprogramma (Consultancy.nl)

Klantgerichter worden

Vooral het verhogen van de klantloyaliteit en -tevredenheid is enorm relevant, omdat organisaties beseffen dat ze om toekomstbestendig te worden steeds klantgerichter moeten worden. De focus verschuift van producten naar (technologiegedreven) diensten. Dat maakt goede digitale dienstverlening belangrijker dan ooit. Organisaties die succesvol digitaal transformeren, zetten technologische innovaties, zoals als cloud computing, big data, kunstmatige intelligentie en robot process automation strategisch in om een voorsprong op de concurrentie te behalen en te behouden. Technologie die past in hun digitale visie en hun strategische positionering versterkt.

Uit onderzoek van PWC uit 2021 onder zo’n vijfhonderd ondernemingen over hun digitale transformaties is gebleken, dat als ondernemingen de doelen van hun digitale transformatie halen, komt dat omdat ze niet kostenbesparing, maar juist de klantervaring als uitgangspunt hebben genomen in de transformatie. Succesvolle transformaties hangen verder samen met het doorvoeren van een andere manier van werken in de hele organisatie en het doorbreken van organisatie silo’s.

Figuur 2. Verbeteren van de klantervaring om de digitale transformatiedoelen te halen (Consultancy.nl)

Twee kritieke gebieden

Uit onderzoek is gebleken, dat digitaal volwassen organisaties op twee kritieke gebieden excelleren:

de mate van digitale intensiteit; digitale intensiteit is de mate waarin een organisatie binnen klant- en operationele processen van digitale technologieën gebruikmaakt. Bij digitaal volwassen organisaties is deze intensiteit bijzonder hoog. Digitaal volwassen organisaties durven substantieel in nieuwe technologieën en in de adoptie van technologie door de hele organisatie te investeren; de transformatiecapaciteit van de organisatie; leiders van digitaal volwassen organisaties creëren een heldere en brede digitale visie voor de toekomst en betrekken medewerkers om deze visie uit te dragen en organisatiebreed te verspreiden. Verder zorgen ze ervoor dat alle digitale initiatieven binnen de organisatie gestructureerd en gecoördineerd plaatsvinden. Er ligt een solide strategie ten grondslag aan hun digitale activiteiten.

Dergelijke evoluties blijven niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid in organisaties. Toch reageren organisaties vaak nog te reactief als het gaat over de impact van digitalisering op HR en het menselijk kapitaal. Talloze studies wijzen op jobcreatie en –destructie, en evoluties op het vlak van kennis en vaardigheden, maar staan nauwelijks stil bij de manier waarop organisaties zich kunnen organiseren om toekomstbesteding te worden, ook met betrekking tot het menselijk kapitaal. Toch is het net dat menselijk kapitaal dat uniek is voor iedere organisatie, waardoor het een belangrijke bron is om competitief voordeel te realiseren.

Toegevoegde waarde blijft

Welke uitdagingen ons ook te wachten staan, één ding is al wel duidelijk: financiële professionals blijven ook in de toekomst van toegevoegde waarde. Zij weten tenslotte hoe het hele financiële proces in een organisatie loopt en hoe belangrijk het is om betrouwbare informatie te hebben en compliant te zijn. Hoeveel organisaties ook automatiseren, er is altijd een financieel professional nodig om IT’ers te voeden. IT-professionals zijn sterk in het ontwikkelen van technologieën, maar op het moment dat wet- en regelgeving verandert, weten zij niet op welk proces en welke rapportage dat van invloed is. Daarvoor zijn financieel professionals nodig. Een specialist die kan uitleggen wat er in de technologie moet worden veranderd om betrouwbare data te blijven genereren. Financieel professionals kunnen daarnaast een rol pakken als het gaat om het vertalen van de visie waar het management met de organisatie naartoe wil en hoe ze wil inspelen op veranderingen naar de organisatie. Financieel professionals kunnen met het management op strategisch niveau meedenken en toegevoegde waarde bieden als zij de operatie kennen en begrijpen welke processen veranderen.

Auteur: Drs. Ron Kieft RA, zelfstandig consultant op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en financieel management.

