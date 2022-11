Productie industrie in Eurozone nam in september nog toe

De industrie in de eurozone heeft in september meer geproduceerd dan een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Met name van zaken als kleding en voedsel werd meer gemaakt. De productie van energie ging omlaag. Mogelijk heeft dat te maken met steeds grotere besparingen van huishoudens en bedrijven.

De toename van de productie ten opzichte van augustus bedroeg 0,9 procent. Dat was meer dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend. Voor augustus werd de toename ten opzichte van de voorgaande maand naar boven bijgesteld tot 2 procent. De Nederlandse industrie produceerde in september 1,6 procent meer dan in augustus. Alleen in Ierland en België was er een sterkere groei.

Graadmeter

De productie van de industrie is een van de graadmeters die gebruikt wordt om te kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Als bedrijven minder produceren, is dat vaak een teken dat de economie afkoelt. In veel Europese landen wordt een krimpende economie verwacht in de laatste maanden van dit jaar of begin volgend jaar.

