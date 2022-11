Rapporteren over duurzaamheid: zo begint u

Met de goedkeurig van de Europese CSRD moeten veel Nederlandse bedrijven vanaf boekjaar 2024 rapporteren op duurzaamheid, sociaal beleid en governance. Zo begint u met niet-financiële informatie.

Finance Academy E-learning bevat cursussen van een globale blik op wat bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen of circulaire economie inhouden, tot praktische e-learnings over niet-financiële informatie in de verslaggeving en de praktijk van integrated reporting. Het is mogelijk om alleen één of enkele e-learnings binnen een leertraject te volgen – er is geen specifieke volgorde of trajectcertificaat. Voor elke gehaalde toets ontvangt u een certificaat waaraan PE-uren zijn verbonden, afhankelijk van de duur van de cursus. Ook is het mogelijk om onderstaande cursussen los aan te schaffen zonder abonnement.

MVO

In deze cursus wordt een stappenplan gepresenteerd en toegelicht door middel waarvan een organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) duurzaam en succesvol kan implementeren en uitvoeren. Daarbij wordt de rol van de controller als sparring partner van het management uitgewerkt. Daarnaast wordt toegelicht welke standaarden en tools voor elke stap van het stappenplan beschikbaar zijn, zodat een organisatie daadwerkelijk aan de slag kan met MVO.

Circulaire economie

Deze e-learning geeft antwoord op de vragen wat circulaire economie is, hoe het ermee staat en hoe het doel uiteindelijk kan worden gerealiseerd; een businesscase dus Deze e-learning draagt bij aan het zetten van een eerste stap of het verder vervolgen van de weg naar een circulair business model. Om daarmee aan de slag te gaan is misschien wel alleen de lef nodig om gewoon te starten, met daarbij een flinke dosis volharding.

Niet-financiële informatie: Basis voor continuïteit

In deze e-learning wordt financieel professionals na een introductie van het belang van niet-financiële informatie voor de bedrijfsvoering en voor de verslaggeving een stappenplan voor het tot stand komen van niet-financiële informatie en een stappenplan om tot integrated reporting te komen aangeboden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van niet-financiële informatie en wordt stil gestaan bij assurance op niet-financiële informatie.

De rol van de CFO bij uitstoot

De stikstofcrisis is een goed voorbeeld van hoe de uitstoot van broeikasgassen ondernemingen uit veel verschillende sectoren, zowel direct als indirect, treft. Onzekerheid voor boeren, stilgelegde bouwprojecten en bevroren uitbreidingsplannen zijn daar maar enkele voorbeelden van. Maar naast bedreigingen zijn er ook kansen voor ondernemingen die in actie komen. Daarnaast kunnen ondernemingen op die manier de continuïteit van hun activiteiten veilig stellen. In deze e-learning wordt op een praktische wijze aan de hand van verschillende stappenplannen behandeld op welke wijze financieel professionals, zoals CFO’s, financieel managers en controllers, aan de continuïteit van hun onderneming kunnen bijdragen.

Integrated reporting

In deze videocursus neemt Ferdy van Beest, senior adviseur Audit bij Flynth adviseurs en accountants u mee langs de belangrijkste aspecten van integrated reporting en laat hij aan de hand van een casus van een melkveehouderij zien hoe deze nieuwe manier van verslaggeving werkt in de praktijk. Daarnaast laat hij zien dat integrated reporting ook een nieuwe manier van denken vraagt en komen verschillende modellen voorbij die hieraan ondersteunend kunnen zijn. Tevens bevat deze cursus een leuke quiz waarmee u uw eigen kennis van integrated reporting kunt testen.

