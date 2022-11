RJ-Uiting 2022-12: Rapportage man-vrouwverhouding in de top

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft enkele wijzigingen in hoofdstuk 400 Bestuursverslag doorgevoerd vanwege het gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag. Hierdoor moeten grote bv’s en nv’s rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en subtop en over streefcijfers.

Een grote nv of grote bv verstrekt in het bestuursverslag informatie over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en geformuleerde streefcijfers. Ook zal deze informatie jaarlijks aan de Sociaal Economische Raad (SER) worden verstrekt, omdat de SER dit gaat monitoren. Sommige vennootschappen kunnen gebruik maken van een groepsvrijstelling indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

In de RJ-bundel jaareditie 2022 zijn deze wettelijke verplichtingen reeds opgenomen, in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ in alinea’s 400.2020 tot en met 2023 (en ook ‘wetteksten’ 900.2 en 910.17 ‘Besluit inhoud bestuursverslag’). Omdat de RJ-bundel jaareditie 2022 van toepassing is voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023, benadrukt RJ-Uiting 2022-12 dat deze bepalingen al van toepassing zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

De gehele Uiting is hier te downloaden. De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze kunnen worden ingediend bij het RJ-secretariaat, bij voorkeur per email (secretariaat@rjnet.nl).

