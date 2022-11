“Samenwerken kan echt veel slimmer”

Onlangs verscheen het nieuwe boek van het duo Hans van der Loo en Patrick Davidson. Uitgever Sandra Britsemmer wist het tweetal te strikken voor ‘Teaming, de nieuwe realiteit van samenwerken’ en opende de boekpresentatie op kantoor bij uitgever VMN Media in Zeist. Een verslag van een energiek event.

“We hebben de inhoud van het boek toegepast op het maakproces”, zo opende Britsemmer enthousiast. “In wisselende samenstellingen werkten we aan één doel: een mooi boek maken dat lezers helpt om slimmer samen te werken. Tijdens het maakproces werkten we in pop-up teams, die soms net zo snel verdwenen als ze op kwamen. Dit hebben we overwegend online gedaan. Begrippen als pop-up teams en hybride werken, die in dit boek worden besproken, kregen voor mij als uitgever zodoende nog meer betekenis.”

Uitgever Sandra Britsemmer (VMN Media) opende de avond met een vlammend betoog voor slimmer samenwerken.

De boekpresentatie is amper twee minuten onderweg of alle 75 genodigden, waaronder enkele mensen die in het boek voorkomen, staan alweer op. Niet om weg te gaan maar om binnen enkele minuten via een quiz de inhoud van het boek tot zich te nemen. Auteurs Patrick Davidson en Hans van der Loo nemen de zaal via een quiz mee door het boek. Om zodoende de essentie van het boek te delen.

Lees ook: Ontsteek het teamvuur

Wat weten we over teams? (Teamquiz in vijf stellingen)

Laten we die stellingen even noemen. De antwoorden (waar of niet waar) en toelichting volgen onderaan het artikel:

Stelling 1 gaat over het feit dat samenwerken in teams volgens Davidson en Van der Loo ons leven is ingeslopen en dat we er verslaafd aan zijn geraakt: ‘Zo’n 70 procent van de mensen tegenwoordig werkt in een team!’ Waar of niet waar? Noteer je antwoord. Stelling 2 gaat over het feit dat veel mensen niet langer in één stabiel team werken: . De gemiddelde professional werkt in gemiddeld 10 teams tegelijk.’ Waar of niet waar? Stelling 3 gaat over de negatieve effecten van te grote teams. ‘In te grote teams heb je wel eens te maken met mensen die de kantjes eraf lopen. En met mensen die dat compenseren. Dat betekent dat 20 procent van de mensen 40 procent van het werk doet.’ Waar of niet waar? Stelling 4 gaat over Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing. Max is een genie volgens kenners en bracht de wereldtitels terug bij zijn team. De stelling: ‘Een coureur bepaalt voor minimaal 30 procent het succes, de rest komt van het team’. Waar of niet waar? De vijfde en laatste stelling gaat over de potentie van teams: ‘In ons boek schrijven we dat de rem eraf kan bij teams en het gaspedaal ingedrukt kan worden. Het verschil tussen goede en matige teams is een factor 5. Dus het kan 500 procent beter.’ Waar of niet waar?

Over het maken van het boek ‘Teaming, de nieuwe realiteit van samenwerken’ is alweer het vierde gezamenlijke boek van Davidson en Van der Loo die in wisselende samenstellingen samenwerken sinds 2008. Aan dit project is sinds 2015 gewerkt, te beginnen met een boekje uit 2016 dat als voorstudie gold voor een groter project (dat later uitmondde in dit boek Teaming). De voorstudie werd zelf een hit. Met Musk Mania, over het leiderschap van Tesla’s Elon Musk scoorden het duo zodoende onverwacht een bestseller die in 30 landen en in 8 talen wordt verkocht. Voor Teaming zijn meer dan 150 interviews afgenomen met vernieuwende denkers en doeners uit wetenschap, filosofie, topsport, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid. Daarvoor reisden ze onder meer naar de VS (New York, San Francisco, Silicon Valley), Parijs en Londen voor interviews. Online volgde een veelvoud aan interviews. “Tijdens de lockdowns waren ook vernieuwende denkers en doeners aan huis gekluisterd en dus beter bereikbaar. Zo kregen we de medewerking van gerenommeerde wetenschappers als Amy Edmondson en Rob Cross die respectievelijk voor het voorwoord en nawoord tekenden”, aldus Davidson.

Waar of niet waar? (antwoorden op de teamquiz)

De antwoorden op de vijf stellingen worden vervolgens kort en interactief, de zaal doet actief mee, toegelicht door het auteursduo.

Stelling 1: Zo’n 70 procent van de mensen tegenwoordig werkt in een team!’

Meer dan de helft van de aanwezigen steekt, zoals gevraagd, twee handen de lucht in als teken dat ze het eens zijn met de stelling. Van der Loo antwoordt: “Niet waar, het is nog veel meer: maar liefst van 85 procent van de aanwezigen werkt in een team.” Waarna Davidson zijn collega aanvult: “Geen verrassing dat we een groot deel, toevallig ook 85 procent, van onze tijd besteden aan samenwerken. Denk maar eens aan alle vergaderingen en de tijd die je besteedt aan het beantwoorden van e-mails. De oplossing? Plan geen overleg maar ga aan de slag! Als je samenwerkt doe dat dan bewust. Kijk eerst eens wat je zelf kunt. Dat is het begin van slim samenwerken: nadenken over de eerste stappen én met wie je dat verder uitwerkt.”

Stelling 2: ‘De gemiddelde professional werkt in gemiddeld 10 teams tegelijk.’

Deze stelling wordt door Davidson voorgelegd aan de groep. “Het zou wel extreem veel zijn he?” Antwoord: “De stelling is niet waar maar het echte gemiddelde ligt er niet veel onder. We werken gemiddeld in maar liefst 8 teams tegelijkertijd.” Van der Loo vult zijn partner aan: “Dat betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en dan ook nog eens in wisselende samenstellingen…”

Stelling 3: In grote teams doet 20 procent van de mensen 40 procent van het werk

Stelling 3 wordt geïntroduceerd door Van der Loo: “In te grote teams heb je wel eens te maken met mensen die de kantjes eraf lopen. En mensen die dat compenseren. Dat betekent dat 20 procent van de mensen 40 procent van het werk doet.” Van der Loo geeft ook het antwoord: “Niet waar! Volgens de onderzoeker die ons nawoord schreef, Rob Cross is het nog erger. Hij deed onderzoek naar succesvolle samenwerking en ontdekte dat zo’n 3-5 procent van de mensen zo’n 20 tot 35 procent van het werk verricht. Het risico? Dat kleine groepje raakt overwerkt en de rest blijft onderbenut. De oplossing: geef niet steeds dezelfde mensen de kans.”

Stelling 4: ‘Een coureur bepaalt voor minimaal 30 procent het succes, de rest komt van het team’

Stelling 4 gaat over Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing. Max is een genie volgens kenners en bracht de wereldtitels terug bij zijn team. De stelling: Max bepaalt voor minimaal 30 procent het succes, de rest komt van het team. In hun boek schreven Davidson en Van der Loo met dank aan enkele insiders een inspirerende case study van het Formule 1-team van Red Bull Racing. Zo kwamen ze op deze stelling. Davidson: “Niet waar! Ook al is Max volgens veel kenners een van de beste coureurs aller tijden, toch is de invloed van een coureur, volgens enkele Britse onderzoekers, slechts 14 procent. Als we klappen voor Max dan klappen we dus voor 14 procent. Overigens eindigde het onderzoek in 2014 en begon Max pas in 2015 in de Formule 1. Tijd voor een nieuw onderzoek, zou de echte Max-fan zeggen. Het knappe aan de titel van Max in zijn Red Bull is dat het team van Red Bull Racing niet altijd de snelste auto heeft maar dit jaar wel de meeste races wint. Hoe ze dat doen lees je in het boek. Spoiler alert: er is een slimme vrouw die de strategie bepaalt.”

Stelling 5: Teams hebben de potentie om 5x beter te werken

De vijfde en laatste stelling wordt ingeleid door Van der Loo: “In ons boek schrijven we dat de rem eraf kan bij teams en het gaspedaal ingedrukt kan worden. Het verschil tussen goede en matige teams is een factor 5. Dus het kan 500 procent beter.”

Van der Loo met het antwoord: “5x zou veel zijn. Maar het is niet waar…. Het is nog veel meer, zo blijkt keer op keer uit onderzoek! Teams kunnen maar liefst 40x beter.”

Davidson vult zijn coauteur aan: “En dat is mede waarom we dit boek hebben geschreven want samenwerken kan echt veel slimmer! Dit boek is bedoeld voor iedereen die in teams werkt. En dat is dus bijna iedereen (85%, red.). Het is echt niet alleen maar weggelegd voor sportteams! In het boek lees je over een scheikundeleraar in het mbo wiens leerlingen 6 weken eerder klaar zijn met hun opdrachten en 20 procent hoger scoren. We hebben vernieuwende denkers en doeners geïnterviewd, werkvormen verzameld en zelf ontwikkeld en daarmee wordt dit boek je beste vriend als je gaat samenwerken.”

Energieke werkvormen

Vervolgens gaat de zaal aan de slag met een van de energieke werkvormen uit het boek. Elke aanwezige wordt gevraagd of hij overwegend positieve associaties heeft met het begrip teamwork. Via de werkvorm 1-2-4-all gaan de aanwezigen in wisselende samenstellingen in gesprek over deze vraag. Voordeel van de werkvorm is volgens Van der Loo dat je in amper twaalf minuten weet hoe de hele zaal denkt over een vraag: “Weg met het verplichte rondje in meetings. Sluit af met een 1-2-4-all! Laat vandaag een start zijn om middelmatigheid in teams te bestrijden en van samenwerking een feest te maken!”

Davidson vult zijn coauteur aan. “Wetende dat 80 procent van de teams niet goed functioneert, hopen we al die teams, waarin middelmatig gepresteerd wordt en waarin mensen niet gelukkig zijn, te helpen om ook boven zichzelf uit te stijgen. Net als de voorbeelden in het boek Teaming en bijbehorende Online Masterclass Teaming (zie hier).”

Afsluiten in stijl

Vervolgens ontvangt voormalig basketbalcoach Ton Boot (Sportcoach van de Eeuw, ‘met elk team dat hij coachte won hij een prijs’), die enthousiast meewerkte aan het boek, als eerste een exemplaar.

De 75 genodigden ontdekten hoe je ‘samen snel het dubbele voor elkaar krijgt’.

De afsluiting komt voor rekening van trainer Frank Brilman. Hij las het boek Teaming en dat bracht hem op een idee. Spontaan stelde hij kort voor aanvang aan uitgever en auteurs voor om de sessie af te sluiten met een oefening. “Een oefening waardoor elke aanwezige in één keer zou snappen wat de essentie is van dit boek: dat je door slim samen te werken meteen 2x zoveel bereikt.” Brilman vraagt alle aanwezigen om een kring te vormen. “Als je doet wat ik zeg dan zul je merken dat de helft dadelijk vanzelf gaat! Heb je zowel links als rechts nu iemands hand vast? Doe dan je rechterhand omhoog…” Waarna alle aanwezigen lachend en luid applaudisserend beëindigden. Er wordt bij de borrel nog lang nagepraat over de stellingen, het maakproces en natuurlijk de geweldige afsluiter van Brilman…

Meer weten over teaming? Dit boek is een must-read voor iedereen die wil weten hoe je dynamische teams kunt laten uitgroeien tot bouwsteen van organisatorisch succes. Het boek rekent af met tal van gangbare vanzelfsprekendheden en neemt je stap voor stap mee op reis door de fascinerende realiteit van het nieuwe samenwerken. Het boek staat boordevol met unieke cases, interviews met spraakmakende teamdenkers en -doeners en bevat een berg aan praktische werkvormen, tools en skills om teaming zelf in de praktijk te brengen. Het boek is verkrijgbaar via boekwinkels in het land en online via Vakmedianetshop (met ook een online-inkijkexemplaar).

De auteurs Voor meer informatie over Patrick Davidson ga je naar www.betterday.nl/teaming of de www.patrickdavidson.nl. Via www.hansvanderloo.nl komt je makkelijk in contact met Hans van der Loo. Beide auteurs zijn ook via LinkedIN goed te benaderen.

Auteur: Anja Jalink

Foto’s: Koos Groenewold

Volg Executive Finance op LinkedIn!