Seth Winterscheidt aangesteld als CFO Vetipak

Seth Winterscheidt is aangesteld als CFO van Vetipak. Zijn aanstelling past bij de ambitie van Vetipak om ‘een veilige, innovatieve en aantrekkelijke toekomst bieden aan medewerkers, klanten en leveranciers.’

Voorheen werkt Winterscheidt onder andere bij Continu Professionals. “Vetipak en ik hebben elkaar op het juiste moment gevonden”, zegt Winterscheidt over zijn aanstelling. “We willen allebei vooruit.”

Geen groeiambities, geen jawoord

Winterscheidt had behoefte aan actie in de tent: hij wilde meer ondernemen. Dus liet hij via LinkedIn aan zijn netwerk weten dat hij beschikbaar was voor een nieuwe uitdaging. “Snel daarna kreeg ik een belletje van de directie van Vetipak”, blikt hij terug. “En ze pakten meteen door. Ik dacht dat ik in gesprek ging om bij te praten, maar ik kreeg meteen een aanbod.”

Zijn antwoord volgde niet in hetzelfde razende tempo, want Winterscheidt wilde uiteraard eerst weten hoe de plannen er precies uit zagen. Maar nadat die ontvouwd waren, gaf hij zonder twijfel zijn jawoord. “De uitgesproken groeiwens was heel belangrijk bij mijn besluit. Sterker nog: als deze niet zo ambitieus was geweest, had ik ‘nee’ gezegd.”

Seths kracht: schaalvergroting

Bij die groei is een belangrijke rol weggelegd voor Winterscheidt . Hij heeft immers jarenlang aan schaalvergroting gewerkt. “We onderzoeken eerst de mogelijkheden binnen het huidige bedrijf, maar ook overnametrajecten zijn denkbaar”, vertelt hij. “Als het zover komt, kan ik op dat gebied zeker wat toevoegen. Ik heb namelijk al een aantal overnames van begin tot eind begeleid.”

Onderhandelingen, de juridische aspecten en de financiële consequenties bij een samenvoeging: het is bekend terrein voor de nieuwe CFO. En hij weet precies wat het einddoel moet zijn: “Als twee bedrijven samengaan, staat het synergie-effect voorop. Eén plus één moet minimaal drie zijn.”

Samen met én voor onze mensen

Voorlopig richt Winterscheidt zich samen met het leadership team vooral op de interne organisatie. Samen optimaliseren ze structuren en systemen, zodat elke locatie straks ook klaar is voor de groei. “We werken bijvoorbeeld aan de implementatie van een ERP-systeem dat ruimte biedt aan die schaalvergroting”, legt Winterscheidt uit. “Zo is modules toevoegen of de taal veranderen straks geen probleem. En het allerbelangrijkste is dat straks overal hetzelfde systeem draait.”

