TBAuctions benoemt Tijs Brouwers tot CFO

TBAuctions, het moederbedrijf van diverse online veilingplatformen in Europa heeft Tijs Brouwers aangesteld als CFO. TBAuctions is in Nederland bekend van BVA en Troostwijk Auctions, maar omvat binnen de groep ook veilinghuizen in België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen.

Brouwers startte zijn carrière bij PwC in het vakgebied audit. Daarna bekleedde hij internationaal diverse leidinggevende posities binnen Maxxium Worldwide (onder andere bekend van Rémy Martin, Famous Grouse en Lucas Bols), United Coffee en UCC. Hij werkte de laatste drieënhalf jaar als CFO van Continental Bakeries waar hij, na de verkoop aan de concurrent Biscuit International, de integratie van de Noord-Europese operaties leidde.

Efficiency verbetering

Herberth Samsom, CEO van TBAuctions roemt vooral de grote ervaring die Brouwers heeft binnen Noord-Europa als het gaat om het samenbrengen van diverse structuren en organisaties. “TBAuctions is in korte tijd uitgegroeid van een Benelux-operatie naar een internationaal, online veilinghuis met daarbij operaties in de UK en de Nordics, met zeven verschillende merken. Nu al deze merken tot dezelfde familie behoren is verdere integratie en groei belangrijk. Om dat te realiseren zal Tijs leidend zijn in het definiëren van de ‘best practices’ voor de gehele groep. De migratie van de veilinghuizen naar één platform met zoveel mogelijk uniforme processen, is essentieel voor de efficiencyverhoging waar de groep voor staat.“

Samsom vervolgt: “In onze gesprekken zagen we duidelijk zijn haarscherp analytisch vermogen en flexibiliteit, maar ook zijn drive om veranderingen te bewerkstelligen in snel groeiende bedrijven. Juist die uitdaging kunnen we hem bieden binnen het nieuw gevormde directieteam van TBAuctions, waarin specifieke kennis van organisatie, online marketing en financiën nu volledig op hoog niveau is ingevuld.”

