UWV vordert 1,4 miljard euro aan coronasteun voor lonen terug

Tienduizenden werkgevers die tussen juni en eind september 2020 loonsteun ontvingen van de overheid wegens de coronacrisis moeten geld terugbetalen. Het gaat tot nu toe om 39.000 bedrijven van wie de uitkeringsinstantie in totaal 1,4 miljard euro terugvordert. Er zijn ook werkgevers die juist recht hebben op aanvullende loonsubsidie. Zo heeft luchtvaartmaatschappij KLM voor de periode van juni tot en met september 2020 recht op nog eens 59 miljoen euro.

Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om massaal banenverlies te voorkomen. Het bedrag waar ze recht hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten, maar uitkeringsinstantie UWV maakte eerst voorschotten over op basis van het geschatte omzetverlies.

UWV kende tussen juni en september 2020, de tweede periode waarin NOW-geld beschikbaar is, aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toe. Van zo’n 55.000 werkgevers is bekend waar ze definitief recht op hadden voor die maanden.

Terugbetalen

Van hen moeten zeven op de tien NOW-steun terugbetalen. Bij 42 procent gaat het zelfs om het hele bedrag aan ontvangen steun, bijvoorbeeld omdat het omzetverlies niet groot genoeg was of werkgevers afzagen van de steun. Een kleine groep liet na om aan te geven hoeveel omzet ze daadwerkelijk waren verloren en moet daarom alles terugstorten.

Daar tegenover staan 16.000 werkgevers die nog geld na krijgen van UWV. Daarbij gaat het om een bedrag van in totaal 302 miljoen euro. Een woordvoerder van UWV geeft aan dat dit niet altijd komt doordat deze bedrijven een te conservatieve schatting hadden gemaakt van het omzetverlies of de loonkosten. Het voorschot dat ze in 2020 kregen was namelijk 80 procent van het definitieve bedrag waar ze recht op hadden. Wie precies goed had gerekend krijgt sowieso nog een vijfde van het NOW.

KLM grootste ontvanger

KLM, de grootste ontvanger van NOW-steun, krijgt nu in totaal ruim 344 miljoen euro aan compensatie voor de loonkosten voor de tweede periode. Budgetmaatschappij Transavia, ook onderdeel van Air France-KLM, krijgt bijna 6 miljoen euro steun nabetaald.

Uitzendonderneming Adecco moet juist bijna 7 miljoen van de voorgeschoten 11 miljoen euro terugbetalen, blijkt uit het NOW-register dat UWV online heeft gezet. De Nederlandse tak van chemiebedrijf Chemours moet 3,7 miljoen euro terugbetalen.

De meeste nabetalingen en terugvorderingen zijn al afgehandeld, laat het UWV weten.

