Webinar: hoe verrijkt automatisering de financiële afdeling?

Hoe verandert de digitale transformatie het werk op de finance-afdeling en wat merken financiële professionals daarvan?

Aan de hand van de casus van ASML, vertellen Joris van den Bergh, Enterprise Business Architect bij ASML en van huis uit controller, en Jaap-Jan Wever, Regional Leader Benelux bij UiPath, hoe en waar financiële afdelingen kunnen automatiseren. Dat gaat over de meerwaarde die process mining en robotic process automation in finance kunnen hebben. Maar ook over het automatiseren van repetitieve taken zodat financials zich kunnen richten op andere zaken die waarde toevoegen. Daarnaast pinpointen Van den Bergh en Wever welke impact de technologieën hebben op finance professionals zelf. Wat moeten zij kunnen en weten om meerwaarde te halen uit de beschikbare technologie?

Het webinar op 8 december van 11.00 tot 12.00 uur wordt georganiseerd door Controllers Magazine, Executive Finance en UiPath. Moderator van het webinar is Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance.

Vragen die aan bod komen zijn:

Hoe beïnvloedt digitale transformatie de financiële functie?

Hoe heeft ASML die transformatie opgepakt?

Waar ligt de meerwaarde van het digitaliseren van finance-processen?

Wat is de Return on Investment?

Hoe bent u als finance professional vervolgens in control over de digitale processen?

Welke technologieën kunnen u helpen?

Welke kennis en kunde moet een finance professsional hebben om maximaal gebruik te maken van de beschikbare technologie?

Aan het einde van het webinar behandelen we vragen van deelnemers.

Sprekers

Joris van den Bergh , Enterprise Business Architect bij ASML en van huis uit controller

, Enterprise Business Architect bij ASML en van huis uit controller Jaap-Jan Wever, Regional Leader Benelux bij UiPath

