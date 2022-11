Webinar terugkijken: Leer als financial denken als een investeerder

De jaarrekening is een prima instrument, maar kijkt vooral naar achteren. Forecasts zeggen wel iets over de toekomst, maar niets over het waarde creërend vermogen van een organisatie. En ook budgetten komen niet in de buurt. Wie echt vooruit wil kijken als financial moet leren denken als een investeerder. Dat betekent sturen op rendement van de investering. Dat is bij investeerders de normaalste zaak van de wereld.

Statistisch kijken naar investeringen versus waarde

In het webinar van Executive Finance, Controllers Magazine en Oracle NetSuite namen we u mee in hun denkwereld en wat we daar als financials van kunnen leren. Dat ging over vragen zoals: hebben we voldoende vertrouwen dat ons bedrijf in staat is met de ontwikkelingen in de wereld en in zijn sector mee te gaan? Kunnen we zo klanten aanboren? En aansluitend daaraan: kunnen medewerkers van ons bedrijf projecten omzetten in levende businesscases? Die vragen beantwoorden gebeurt niet op gevoel, maar door statistisch te kijken naar investeringen versus waarde.

Het webinar is hieronder terug te kijken.

