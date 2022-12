11 wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 staat het een en ander te veranderen voor ondernemers, onder meer wat betreft belastingen, vrijstellingen, lonen en de energieplicht voor kantoorpanden. Cm: zet hier 11 wijzigingen uiteen.

Verhoging reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding gaat vanwege de stijgende kosten voor het gebruik van een auto omhoog. De daadwerkelijke kosten per kilometer liggen fors hoger dan de vergoeding, die ook meer is bedoeld als tegemoetkoming dan als dekking van woon-werkverkeer. Het aanvankelijke plan was om de kilometervergoeding vanaf 2024 te verhogen, maar onder druk van de Tweede Kamer is dat naar voren gehaald. Vanaf 1 januari 2023 geldt 21 cent per kilometer in plaats van de huidige 19 cent. Het jaar daarop wordt verder verhoogd naar 22 cent per kilometer.

Verhoging fiscale vrijstelling thuiswerken

De thuiswerkvergoeding stijgt naar een forfaitair bedrag van 2,15 euro per dag. Dat is een paar cent meer dan eerder is gemeld aan de hand van inflatiecorrectie die het ministerie van Financiën eerder dit jaar aankondigde. Nibud kwam eerder dit jaar al uit op een bedrag van 3,05 euro per dag aan daadwerkelijke kosten en dat was vóór de sterke inflatiestijging en toename van energiekosten.

Voor de thuiswerkvergoeding mag de werkgever pro rata uitgaan van 214 werkdagen per kalenderjaar, mits de werknemer minstens 128 werkdagen thuiswerkt. De vergoeding wordt aangewezen als eindheffingsloon binnen de werkkostenregeling (WKR) en de werkgever betaalt hier dan geen loonheffing over. De WKR wordt het komend jaar geëvalueerd en dan staat het kabinet ook stil bij de doelmatigheid van de gerichte fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding.

Stijging Vpb-tarieven

De tarieven voor vennootschapsbelasting (Vpb) gaan omhoog. Dit jaar betaalden ondernemers 15 procent belasting (als ze onder de 395.000 euro bleven) en dat percentage stijgt in 2023 naar 19 procent. Ook het hoge tarief stijgt licht en gaat van 25 naar 25,8 procent per 1 januari.

Drempel schijfgrens Vpb omlaag

Daarnaast gaan meer ondernemers het hoge tarief betalen. De Vpb-schijfgrens daalt namelijk van 395.000 naar 200.000 euro. Deze schijf was vorig jaar juist verhoogd, zodat het ondernemersklimaat in Nederland gunstiger werd voor het mkb. Dat zat een aantal Kamerleden al niet lekker, omdat de vrees bestond dat meer bedrijven zouden splitsen om gebruik te maken van het lage tarief. De nieuwe daling van de schijfgrens lag daarom al in de lijn der verwachting.

Aanpassing gebruikelijkloonregeling dga’s

Het vaststellen van het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) zichzelf betaalt, verandert per 1 januari 2023. In het verleden mocht de dga het loon vaststellen op 75 procent van een vergelijkbare dienstbetrekking. Deze zogenoemde doelmatigheidsmarge van 25 procentpunten vervalt. Dat betekent dat een dga het salaris moet vaststellen op hetzelfde bedrag als de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Energielabel C voor kantoorpanden

Het is voor kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 verplicht om energielabel C te bezitten. Als er D of lager wordt gebruikt – of er geen label beschikbaar is – volgen verbeterplannen, dwangsommen of zelfs sluitingen. Eigenaren van kantoorpanden met D of lager plegen vanaf 1 januari een economisch delict. In oktober voldeed slechts de helft van kantoren in Nederland aan de plicht. In 39 procent van de gevallen ontbrak nog een energielabel en voor 11 procent was het energielabel D of lager.

Verhoging minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 januari omhoog met 10,5 procent. Het minimumloon stijgt daarmee van 1.756,20 naar 1.934,40 euro bruto per maand. Het hogere minimumloon leidt tot hogere loonkosten voor werkgevers van minimumloonverdieners. Daarnaast bestaat een verwacht overloopeffect op loonschalen boven het minimumloon, omdat deze werknemers naar verwachting hun looneisen aanpassen. Dit tezamen leidt ertoe dat de totale loonkosten (inclusief werkgeverspremies en overloopeffect) voor werkgevers stijgen met circa 2,5 miljard euro in 2023. Ook de uitkeringsbedragen van onder meer van de WW, AOW en Ziektewet zijn gekoppeld aan het minimumloon en gaan daarom omhoog vanaf 1 januari.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week 21 jaar en ouder 12,40 11,75 11,16 20 jaar 9,92 9,40 8,93 19 jaar 7,45 7,05 6,70 18 jaar 6,20 5,88 5,58 17 jaar 4,90 4,65 4,41 16 jaar 4,28 4,06 3,85 15 jaar 3,72 3,53 3,35

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap zorgt ervoor dat aanmerkelijkbelanghouders te maken krijgen met een heffing als de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan 700.000 euro bedragen. Voorheen hoefden zij geen belasting te betalen wanneer geld wordt geleend van de eigen vennootschap, alleen als het opgenomen geld als loon of dividend wordt uitgekeerd volgt een heffing. Dat leidde tot grootaandeelhouders die grote bedragen leenden van de eigen onderneming en daarmee belasting ontweken.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De verlaging van de zelfstandigenaftrek waarop door verschillende kabinetsperiodes is ingezet wordt sneller ingevoerd. De regering wil namelijk de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers in vaste dienst verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om personeel een vast arbeidscontract aan te bieden. In het coalitieakkoord vorig jaar is afgesproken om af te bouwen naar 1200 euro in 2030. Maar de aftrek gaat nog sneller omlaag, van 6310 euro in 2022 naar 900 euro in 2027. De aftrek komt daarmee uit op 5.030 euro in 2023.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden omhoog

In de Voorjaarsnota werd al aangekondigd dat het basistarief voor de overdrachtsbelasting stijgt. Voor bedrijfspanden is dat een stijging die maakt dat het voor ondernemers die momenteel een bedrijfspand betrekken aantrekkelijk is om de akte van levering bij de notaris uiterlijk op 31 december 2022 tekenen, zodat ze nog van het huidige tarief gebruik kunnen maken. De overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden is tot eind 2022 nog 8 procent, maar dat stijgt naar 10,4 procent.

Opbouw FOR stopt

Onder de fiscale oudedagsreserve (FOR) mag een ondernemer onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst fiscaal gefaciliteerd reserveren voor een oudedagsvoorziening. In het nieuwe stelsel wordt de fiscale ruimte al vergroot en is volgens het kabinet deze speciale regeling niet meer nodig. De FOR wordt daarom per 1 januari 2023 afgeschaft, ook al is de Wet toekomst pensioenen uitgesteld tot 1 juli 2023. Eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan.

