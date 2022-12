15 plannen van de Belastingdienst in 2023

De Belastingdienst zet zich 2023 in voor snelle behandeling van communicatie, persoonlijke ondersteuning, en toezicht en fraudebestrijding. Wij zetten uiteen hoe dat eruit gaat zien voor ondernemers volgens het jaarplan van de Belastingdienst.

Betalingsproblemen signaleren

Tijdens de coronapandemie heeft de fiscus nieuwe signaleringsfuncties opgezet om te zien of ondernemers in de problemen raken met hun fiscale verplichtingen. Deze informatiekanalen worden uitgebreid met onder meer een self-service-portal waarop ondernemers zelf kunnen zien welke vorderingen nog open staan, bijvoorbeeld wat betreft btw-betalingen. Ook wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon.

Handhaving DBA

Momenteel is er een moratorium op de handhaving tegen schijnzelfstandigheid. Vanaf 2025 moet dat weer worden hervat door wijzigingen in de wetgeving die het kabinet wil doorvoeren om duidelijker te maken wanneer een zelfstandige ondernemer eigenlijk in loondienst is. Nu worden alleen bij kwaadwillendheid en het niet opvolgen van aanwijzingen sancties opgelegd. ‘Het handhavingsmoratorium opheffen is een forse stap die het nodige zal vergen van zowel marktpartijen als de Belastingdienst. Het kabinet streeft ernaar dat de handhaving door de Belastingdienst op de kwalificatie van de arbeidsrelaties voor de loonheffingen genormaliseerd wordt conform de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van de Belastingdienst.’

Hulp bij coronaschuld

Sinds 1 april moeten ondernemers weer aan hun betalingsverplichting voldoen. Sinds 1 oktober 2022 moet ook de schuld die werd opgebouwd sinds maart 2020 worden afbetaald. Dat zorgt ervoor dat sommige ondernemers in de problemen raken. Het ministerie van Financiën heeft daarom de betalingsregeling versoepeld, maar er zal ook meer maatwerk moeten komen. De Belastingdienst wil daarom snel in contact treden met ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De dienst verwijst dan naar schuldhulpinstanties van bijvoorbeeld gemeenten en de KVK.

Handhaving BOR

Dit jaar heeft de fiscus een plan opgesteld op basis van onderzoek naar naleving van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dat komt vooral neer op betere voorlichting over de voortzettingsvereiste: om in aanmerking te komen voor de BOR moet een onderneming tenminste vijf jaar na toekenning worden voortgezet. Als bedrijven niet aan deze eis voldoen, krijgen ze ook geen vrijstelling en veel ondernemers realiseren zich dat niet. Goede voorlichting en informatievoorziening zou dit probleem moeten oplossen.

Nieuwe voorziening btw-afdracht e-commerce

Voor bedrijven die online verhandelen naar klanten in andere Europese landen zijn vorig jaar de btw-regels veranderd. Goederen worden voortaan belast in het EU-land van de klant en er is een nieuw portal waardoor ondernemers zich niet in al die landen hoeven te registreren, maar in de One Stop Shop van de Belastingdienst de btw kunnen afhandelen voor alle internationale verkopen, inclusief niet-EU landen. Dit is nu nog een tijdelijke voorziening, maar eind 2023 moet de IT van de Belastingdienst de structurele oplossing beschikbaar maken.

Wat is btw-carrousselfraude? Bij btw-carrousselfraude maken handelaren gebruik van het nultarief in een EU-land. De ondernemer rekent btw door aan een ‘klant’, maar deze draagt de belasting niet af vanwege het nultarief in dat land. Deze afnemer levert de goederen terug naar het land van herkomst en vraagt daar btw op terug. De spullen kunnen dan opnieuw worden ‘verkocht’ aan een land met een nultarief op deze goederen. Waarna de btw-fraude opnieuw wordt gepleegd.

Aanpak fraude

Onder meer btw-carrousselfraude en andere constructies om btw, vpb of inkomstenbelasting te ontduiken blijven een aandachtspunt van de fraudebestrijdingsteams. Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gemaakt voor onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om fraude tussen 2022 en 2025 extra aan te pakken. Nalevingstekorten moeten zo worden verkleind en tegelijkertijd doet de fiscus meer kennis op over de oorzaak van fraude om dat in de toekomst te voorkomen.

Automatisering aangifte

De fiscus wil aangiften sneller gaan behandelen met betere automatisering. Daarvoor werkt de Belastingdienst samen met brancheorganisaties en andere vertegenwoordigers van ondernemers om standaarden te ontwikkelen. Ook wil de dienst nieuwe tools beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld boekhoudsoftware, in de vorm van onder meer rekenhulpen voor representatiekosten, zakelijk gebruik van een privévervoermiddel en werkruimte in de woning. Verder wordt aandacht besteed aan de data-integriteit en -kwaliteit, om ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht betrouwbaar is.

Bezwaren snel behandelen

De doorlooptijd van bezwaren moet worden geminimaliseerd en daarom stuurt de Belastingdienst intensiever op het bezwaarproces komend jaar. Hiervoor wordt een digitaal bezwaarproces ontwikkeld met een voorziening zodat ondernemers op de hoogte zijn van de status van het proces. De fiscus streeft ernaar om 90 procent van de bezwaren van ondernemingen binnen de wettelijke termijn te behandelen.

Ondernemersloketten

Voor vragen over aangifte en betalingen kunnen ondernemers naar nieuwe loketten. In 2022 zijn er vier geopend en het komende jaar openen dergelijke loketten in alle mkb-kantoren. Daar kunnen ze kiezen voor een gesprek via telefoon, videobellen of fysiek op locatie. Daar kunnen ondernemers hun persoonlijke situatie diepgaander bespreken dan via de Belastingtelefoon.

Stellateams voor ondernemers

De Belastingdienst zet specialisten in voor mensen die in de knel raken door complexe regelgeving en van kastje naar muur worden gestuurd. Deze teams leveren hulp op basis van de persoonlijke situatie van burgers en bedrijven. Zulke Stellateams worden uitgebreid in 2023. Komend jaar volgen 800 medewerkers de opleiding Vroegsignalering. Ook wordt er wordt een campagne opgezet om meer mensen bekend te maken met het concept van Stella. Onder Stella wordt ook coaching ingezet voor ondernemers om vast te stellen of een bedrijf levensvatbaar is.

Persoonlijke benadering bij invordering

De Belastingdienst neemt nu vaker persoonlijk contact op met bedrijven als ze achterblijven met betalingen maar in het verleden wel tijdig aflosten. De fiscus wil achterhalen waarom dat het geval is en gaat uit van een bereidwillige houding van de ondernemer. ‘Inlevend invorderen’ noemt de dienst dat in zijn jaarplan. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het effect daarvan gemeten en zo nodig de methode aangepast.

Hersteloperaties

De Belastingdienst heeft zijn handen vol aan verschillende hersteloperaties. Het herstel na het falen met het fraudesignaleringssysteem (ook wel bekend als de toeslagenaffaire) raakt ook ondernemers die in sommige gevallen zijn overstelpt met brieven vanwege een vermoeden van fraude. Ook het herstel voor het stilleggen van de vermogensheffing na een oordeel van de Hoge Raad dat het Nederlandse stelsel in strijd is met EU-wetgeving speelt de fiscus parten vanwege de bezwaarschriften die volgden op de box 3-heffing sinds 2017. Ook worden fouten met het berekenen van invorderingsrente in 2023 hersteld.

Toezicht op aangifte

De Belastingdienst verbetert bereik van Horizontaal Toezicht met uitgebreidere convenanten met fiscaal dienstverleners die de belastingen voor vooral veel mkb-ondernemers afhandelen. De aangifte moet zo voordat hij wordt ingediend zijn verbeterd. Voor controle achteraf worden verschillende middelen ingezet: van kantoortoetsen en bedrijfsbezoeken tot aan boekenonderzoeken en onderzoek door de FIOD.

Geen nieuwe arbeidsfraudeprojecten

De Belastingdienst neemt niet deel aan nieuwe projecten binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) die arbeidsfraude aanpakken. Dat komt omdat het ministerie van Financiën risico’s ziet in de informatieuitwisselingen van LSI’s. ‘Om te komen tot een meer solide juridische basis en om te voldoen aan de vereisten van de AVG, werken de juristen van de afzonderlijke partners aan een procesbeschrijving, een privacyprotocol en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA),’ zo staat te lezen in het jaarplan.

Behandeling zeer vermogende personen

Zeer vermogende personen zijn een specifieke groep om te behandelen, zo meldt de fiscus. De aandacht gaat daarbij uit naar families met de grootste financiële belangen en de grootste fiscale risico’s die vaak samenhangen met emigratie, overlijden, echtscheiding of bedrijfsopvolging. Het afgelopen jaar behandelde de Belastingdienst 750 van zulke dossiers en in 2023 moeten dat er 850 worden vanwege de extra capaciteit om meer dossiers te behandelen.

