4 e-learnings als u aan de slag wilt met data en analytics

Een van de leertrajecten van Finance Academy E-learning richt zich op analytics: wat is het precies, wat is de rol van de controller en hoe is een organisatie daadwerkelijk te transformeren?

Het is mogelijk om op dit platform alleen één of enkele e-learnings binnen een leertraject te volgen – er is geen specifieke volgorde of trajectcertificaat. Voor elke gehaalde toets ontvangt u een certificaat waaraan PE-uren zijn verbonden, afhankelijk van de duur van de cursus. Ook is het mogelijk om onderstaande cursussen los aan te schaffen zonder abonnement.

De rol van de financieel professional bij big data

Op de hoogte blijven van alle technologische ontwikkelingen is bijna een dagtaak aan het worden. Daarom helpt deze e-learning financieel professionals om de ontwikkeling, die big data heet, concreet te vertalen naar mogelijkheden voor de eigen organisatie. In heldere taal wordt uiteengezet wat big data is, wat de rol van de financieel professional ten aanzien van big data is en aan de hand van verschillende stappenplannen en praktische tips wordt uitgelegd hoe big data in de eigen organisatie kan worden geïmplementeerd. Deze e-learning biedt daardoor een goede basis om alle uitdagingen op het gebied van big data te lijf te gaan.



Data, het nieuwe goud

Controllers en accountants in business zullen data gebruiken om te adviseren over de business. Maar het omgaan met data brengt wel beperkingen met zich mee en die betreffen vooral de privacy van de personen die onderwerp zijn van de data. In deze e-learning legt Menno Weij (Techlawyer bij BDO Legal) aan welke regels u moet voldoen als u wilt doen met data. Daarnaast gaat hij in op het eigendom van data en welke gevolgen de komst van artificial intelligence heeft voor het omgaan met data. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal op de hoogte van de privacyregelgeving en kunt u compliant omgaan met de handel in data



Data-analyse

Van financieel professionals wordt een proactieve houding verwacht om nu en in de toekomst bij te dragen aan de nodige performance verbeteringen binnen uw organisatie. Financieel professionals worden niet alleen geacht om hun ‘traditionele’ functie uit te voeren, maar ook het medebepalen van of het adviseren in de strategische richting van de organisatie. De grote hoeveelheden beschikbare data en de daarmee gepaard gaande kansen voor de organisatie beïnvloeden zowel publieke als private organisaties. Na het volgen van deze e-learning weet u wat er in een organisatie nodig is om in een data gedreven organisatie te transformeren en welke facetten u moet beheersen om vervolgens op een pragmatische manier tot data-analyse te komen.

Big data analyse en presentatie met de Power BI-tools in Excel

In deze e-learning legt Excel-MVP Tony de Jonker hoe moderne Power BI-tools Power Pivot en Power Query werken binnen Excel. Met deze kennis bent u in staat om zelf dynamische en flexibele rapportages te genereren. Na een theoretische uitleg van de basisprincipes neemt de docent u mee naar een praktische invulling via een uitgebreide demo op basis van een fictieve Actual Budget. Zo krijgt u tevens handvatten om zelf aan de slag te gaan met Power Query en Power Pivot.

Finance Academy E-learning

Leeromgeving Finance Academy E-learning bevat cursussen met een breed scala aan onderwerpen die voor controllers van belang zijn. Met het platform kunt u uw leerdoelen verwezenlijken en kennis vergaren om op de toekomst voorbereid te zijn volgens de nieuwe richtlijn voor Permanente Educatie. Maak nu kennis en profiteer van 10 procent korting op een abonnement. U kunt ook geheel vrijblijvend een gratis e-learning proberen om de omgeving te leren kennen.

