ABN AMRO wint Kristalprijs 2022

ABN AMRO heeft de Kristalprijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewonnen voor haar transparante verslaggeving op het gebied van mensenrechten. CRO Tanja Cuppen nam deze prijs namens de bank in ontvangst tijdens de uitreiking in Amersfoort.

Dit jaar was het jurythema ‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’. ABN AMRO bracht al in 2016 als eerste financiële instelling ter wereld een mensenrechtenrapport uit en is sindsdien wereldwijd een van de koplopers op dit gebied.

Belangrijk onderdeel

Tanja Cuppen: “De S (Social) van ESG is ontzettend belangrijk en wordt nog belangrijker en urgenter met alle mondiale uitdagingen waar we voor staan. We moeten continu alert blijven op kwetsbare groepen die gelinkt zijn aan de activiteiten van de bank en en onze klanten en kijken hoe we kunnen bijdragen aan verbetering van de kwetsbare situatie waar zij zich in bevinden. En goede transparante verslaglegging is daar een belangrijk onderdeel van. Al een behoorlijk aantal jaren geleden zijn wij gestart met een jaarlijks verslag op het gebied van mensenrechten, waarin we ook onze dilemma’s bespreken. Het is mooi dat deze prijs erkenning geeft aan het belang hiervan. Deze prijs is een stimulans voor onze organisatie, voor alle collega’s, om onze antennes scherp te houden voor de sociale onderwerpen die ons raken als bank en te acteren en rapporteren vanuit onze verantwoordelijkheid.”

