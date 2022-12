Bedrijven kunnen groei realiseren met digitale transformatie

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) kan de komende vijf jaar met 3,2% worden verhoogd dankzij digitale transformatie. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Ricoh.

Automatisering kernonderdeel digitale transformatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Opinium in opdracht van Ricoh, en geanalyseerd door Centre for Economics and Business Research (CEBR). Aan het onderzoek deden 1000 werknemers en 250 beslissers van organisaties in Nederland mee. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties erkennen dat tijdrovende processen een grote impact hebben op hun personeel. 78% ziet de automatisering van ‘minder uitdagende taken’ als kernonderdeel van hun digitale transformatiestrategie.

Veel tijd kwijt aan administratieve taken

De gemiddelde werknemer besteedt momenteel bijna 29% van zijn dag aan administratieve taken. Daarom moeten bedrijven hun plannen om te groeien versnellen. Zodat het personeel meer tijd overhoudt voor belangrijkere taken. Op die manier kunnen bedrijven hun productiviteitswinst en de werknemersbetrokkenheid vergroten.

Behoefte aan passende technologie

Werknemers verlangen naar de juiste technologie waarmee ze hun activiteiten kunnen stroomlijnen, zodat ze meer tijd overhouden voor betekenisvol werk. De meerderheid (62%) denkt dat ze waardevoller zijn voor het bedrijf als ze over de juiste technologie zouden beschikken. 74% van de werknemers ziet automatiseringstools als middel voor het reduceren van tijdrovende, repetitieve taken.

Productiviteit krijgt een impuls

Europese bedrijven die in het afgelopen boekjaar automatiseringssoftware hebben geïmplementeerd, kenden een gemiddelde productiviteitsstijging van 14%. Een belangrijke winst voor bedrijven, die concurrerend willen blijven in een veranderende en onrustige markt.

Automatisering draagt bij aan tevredenheid medewerkers

Het onderzoek toont ook aan dat een grotere investering in de tools en systemen waar werknemers naar op zoek zijn, het moreel kan verhogen en het personeelsverloop kan verminderen. Werknemers bij Europese bedrijven die vorig jaar automatiseringstools hebben geïmplementeerd, zijn naar verluidt meer tevreden met hun baan. Zij blijven waarschijnlijk langer bij het bedrijf. Van alle technologie-investeringen die bedrijven hebben gedaan, was er bij de introductie van automatiseringstools het laagste personeelsverloop.

Nu is het moment om te automatiseren

Eugene Kersjes, CEO van Ricoh Nederland, zegt: “Het is positief om te zien dat organisaties concrete stappen zetten om het dagelijks werk te stroomlijnen, kernprocessen te automatiseren en administratieve taken te verminderen. Het is hierbij zaak om snel in actie te komen. Werknemers zijn klaar voor automatisering. Ze zijn zelfs actief op zoek naar werkgevers die hierin investeren. Het versnellen van de digitale transformatie en het leveren van de tools waarmee mensen waardevoller werk kunnen doen, is essentieel als bedrijven concurrerend willen blijven, talent willen aantrekken en behouden én duurzame groei willen stimuleren.”

