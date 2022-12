Controle van accountant fors duurder in 2023

ING verwacht dat de tarieven van accountants in 2023 fors stijgen vanwege een personeelstekort. Na flinke groei in gefactureerde uren gedurende de pandemie neemt deze groei af, maar er zijn nog altijd niet voldoende accountants om het toegenomen volume te verwerken.

Zowel grote als kleine kantoren hebben behoefte aan zo’n tien procent meer accountants, zo weet beroepsvereniging NBA. Door het personeelstekort zijn kantoren selectiever geworden over hun portefeuille en welke klanten ze willen aannemen. Vooral kleine bedrijven lijden hier al onder, omdat ze niet meer rendabel zijn voor veel kantoren en kleine accountants hun vergunning inleveren, zo meldde het FD vorig jaar. Niet-beursgenoteerde mkb’s die de komende jaren door nieuwe wetgeving wel verplicht worden een controle af te nemen, komen daardoor in de knel.

Drukker bij accountants

Hoewel het aantal opdrachten nog steeds stijgt, neemt het adviesvolume voor accountantskantoren af, zo verwacht de bank. Dat komt doordat investeringen afnemen, door de stijgende rente en economische onzekerheid. Maar toch wordt het drukker de komende jaren. De werkdruk wordt is alleen groter door nacontrole van verschillende coronaregelingen als NOW en TVL, maar ook omdat accountants moeten rapporteren over de kwaliteitsindicatoren.

Meer verplichte controles

Verder groeit het aantal bedrijven dat wettelijk verplicht is om de jaarrekening te laten controleren. Zo is er de nieuwe duurzaamheidsrichtlijn CSRD waardoor er voor meer jaarrekeningen assurance moet worden afgeleverd. In eerste instantie gaat dat om grote beursgenoteerde ondernemingen die nu moeten rapporteren onder de NFRD, maar daar komen ook middelgrote bedrijven bij in 2026.

Personeelstekort

Om mensen aan te trekken, moet het werk aantrekkelijker worden. ING verwacht dat teams meer multidisciplinair gaan worden, met meer aandacht voor technische vaardigheden. Acountancy’s kunnen daarop inspelen met bijvoorbeeld opleiding en groeikansen om deze trend te benutten. Ook wordt het werk afwisselender en worden accountants ondersteund met tools die bepaalde taken uit handen kunnen nemen.

Nieuw talent werven

Het oude up-or-out-model, waarbij accountants meer taken op zich nemen en promotie maken of vertrekken naar een ander kantoor, werkt in deze tijd niet meer. “Waar voorheen het partnermodel hét middel was om personeel aan te trekken en te binden, is dat niet langer het geval”, aldus ING. “De nieuwe lichting accountants, de twintigers, willen meestal niet eerst meer jarenlang ‘buffelen’ voordat ze partner kunnen worden en dan pas in aanmerking komen voor de interessante opdrachten.” Ook in de accountancysector zijn werk-privébalans en secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker aan het worden. Salaris blijft belangrijk, maar financials kijken meer dan ooit naar het totaalpakket.

