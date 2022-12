ECB verhoogt rente iets minder hard na afzwakkende inflatie

De Europese Centrale Bank heeft de rente in de eurozone met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is iets minder fors dan de voorgaande twee keren toen er 0,75 procentpunt bij kwam. De inflatie in het eurogebied zwakte afgelopen maand iets af, na een piek aan het begin van de herfst. Onder meer de prijsstijgingen van energie vielen lager uit.

Het belangrijkste rentetarief staat nu op 2,5 procent, het hoogste niveau sinds eind 2008.

Noodzaak nog aanwezig

Wel zien de beleidsbepalers van de centrale bank nog altijd de noodzaak om de rente nog “aanzienlijk” te verhogen in een “stevig tempo” om de inflatie weer omlaag te krijgen richting de 2 procent. De inflatie zal komend jaar uitkomen op 6,3 procent voorziet de ECB nu. Pas in 2025 nadert die weer het gewenste niveau en komt de inflatie op 2,3 procent uit.

De kerninflatie, zonder de vaak sterk wisselende prijzen van voedsel en energie, loopt volgend jaar nog op. Dat komt omdat de hoge energieprijs in steeds meer zaken wordt doorberekend. Hetzelfde geldt voor de hogere lonen die werknemers in veel bedrijfstakken afdwingen, maar die bedrijven ook willen terugverdienen. In 2024 daalt de kerninflatie, die goed de onderliggende trend weergeeft, weer.

Waarschuwing

De ECB waarschuwt verder dat de economie van de eurozone dit kwartaal kan krimpen en begin volgend jaar in een recessie terecht kan komen. Voor heel volgend jaar denkt de centrale bank dat de economie van de eurozone 0,5 procent in omvang toeneemt na een groei van 3,4 procent dit jaar. In 2024 en 2025 is er een groei van net geen 2 procent.

Verder kondigde de ECB aan de aankopen van staats- en bedrijfsobligaties te vertragen. De centrale bank kocht al geen extra leningen meer op, maar herinvesteerde het geld wel als ze werden afgelost. Vanaf maart herinvesteert de ECB 15 miljard euro minder en tot eind juni gaat er maandelijks zo’n bedrag minder naar nieuwe obligaties.

