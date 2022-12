Eumedion wil verlenging van Europese minimum-oproepingstermijn voor AVA’s

De in de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD) opgenomen minimum-oproepingstermijn voor een aandeelhoudersvergadering (AVA) moet fors worden verlengd: van 21 naar 42 dagen. Dit geeft ondernemingen en aandeelhouders meer mogelijkheden om over bepaalde AVA-voorstellen in dialoog te gaan en geeft stemadviesbureaus meer tijd om goede AVA-analyses en stemadviezen op te stellen.

Dit schrijft Eumedion in haar op 25 november jl. ingediende reactie op de door ESMA gepubliceerde ‘Call for Evidence’ over de werking van bepaalde onderdelen van de SRD. Eumedion schrijft in de reactie aan de koepel van Europese beurstoezichthouders dat de in 2017 herziene SRD heeft geleid tot meer dialogen tussen ondernemingen en aandeelhouders, in het bijzonder ten aanzien van bestuurdersbeloningen.

Aan kracht winnen

Volgens Eumedion kan de dialoog in veel EU-lidstaten nog verder aan kracht winnen als de in de SRD opgenomen minimum-oproepingstermijn voor AVA’s wordt verlengd naar 42 dagen. Deze termijn geldt nu al in Nederland. Eumedion schrijft verder dat de herziene richtlijn heeft bijgedragen aan de stijging van het gemiddelde aantal stemmen dat tijdens Nederlandse AVA’s wordt uitgebracht. Het internationale stemproces is namelijk verbeterd, maar kan volgens Eumedion nog verder aan effectiviteit winnen. Met name de rompslomp voor het afgeven van steminstructies, de constatering dat steminstructies soms niet door ‘stemketen’ komen en dat ondernemingen niet standaard een bevestiging sturen dat de steminstructies zijn ontvangen en meegeteld in de stemuitslag zijn voor veel Eumedion-deelnemers een doorn in het oog.

Eumedion geeft ESMA op deze punten in overweging bij de Europese Commissie te pleiten voor een aanscherping van de SRD-bepalingen.

