Finance week: Beleggers maken zich op voor rustige laatste beursweek van 2022

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag hoger te gaan openen na het lange kerstweekeinde. Beleggers maken zich op voor een rustige laatste beursweek van het woelige jaar 2022. De financiële markten in Londen zijn ook dinsdag nog gesloten vanwege de viering van Kerstmis. Daarnaast kent de Londense beurs vrijdag slechts een halve handelsdag.

Ook op het Europese vasteland zijn bij veel financiële instellingen veel mensen vrij in de week tussen Kerstmis en oud en nieuw. Dat betekent dat er weinig zal worden gehandeld. In Hongkong en Sydney hadden beleggers dinsdag ook nog een vrije dag.

Versoepelingen in China

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio waren wel open en lieten winsten zien. Zo won de beurs in Shanghai 1 procent en sloot de Nikkei in Tokio 0,2 procent in de plus. Vooral bedrijven in de toeristische sector en fabrikanten van producten die populair zijn bij Chinese consumenten profiteerden van de aankondiging dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven. Ook op het aantal internationale vluchten dat in China mag arriveren zal vanaf 8 januari geen limiet meer zijn.

Rentes verder opschroeven

Het afgelopen beursjaar stond grotendeels in het teken van de hoge inflatie en de renteverhogingen van de centrale banken om de prijsstijgingen een halt toe te roepen. Ook in het nieuwe jaar zullen de rentes naar verwachting verder worden opgeschroefd. Zo waarschuwde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in een interview met zakenkrant Financial Times dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog lang niet klaar is met renteverhogingen.

Knot, die ook bestuurder is bij de ECB, denkt dat de rente in de komende maanden nog met stappen van een half procentpunt omhoog zal gaan en pas in de zomer op zijn piek zal uitkomen. De ECB verhoogde de rente dit jaar al met 2,5 procentpunt tot een stand van 2 procent. Tussen nu en juli zullen de beleidsmakers van ECB vijf keer bij elkaar komen om te vergaderen over de rente.

Olieprijzen omhoog

De olieprijzen gingen dinsdagochtend verder omhoog na de opmars vorige week. De olievraag van China zal naar verwachting toenemen door de verdere heropening van de economie. Daarnaast leidde het koude winterweer in de VS tot sluitingen van raffinaderijen in het belangrijke olieproductiegebied aan de Golfkust van Texas. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 80,22 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 84,63 dollar per vat. De euro was 1,0663 dollar waard, tegen 1,0624 dollar op vrijdag.

