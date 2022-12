Finance week: Rustig in aanloop naar kerst, wel zorgen over recessie

Beleggers gaan op voor een rustige week op de beurzen in de aanloop naar Kerstmis. Bij veel bedrijven is de feestdagenperiode al begonnen. Wel blijven de zorgen over een recessie boven de markt hangen. Op economisch gebied wordt er nog gekeken naar nieuwe cijfers over de economie in het derde kwartaal in Nederland. Ook uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen zulke cijfers.

Just Eat Takeaway is vanaf maandag niet meer terug te zien in de AEX-index, maar in de MidKap. Het bedrijf raakt zijn plek kwijt aan investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus. Exor is voortgevloeid uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnelli, de oprichter van Fiat, oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. De firma koos eerder dit jaar voor een beursnotering op het Damrak.

Op de beurs in Frankfurt wisselen sportmerk Puma en automerk Porsche van plek. Puma staat vanaf maandag tussen de beursgenoteerde middelgrote bedrijven, Porsche promoveert naar de DAX-index.

Nog enkele cijfers

Enkele bedrijven komen nog met cijfers komende week. Onder de kleine groep worden in ieder geval kwartaalcijfers verwacht van sportmerk Nike, pakketbezorger Fedex, bouwketen Hornbach en chipbedrijf Micron Technology. Het Duitse energiebedrijf Uniper organiseert maandag een aandeelhoudersvergadering. Voor het weekend oordeelde de Europese Commissie nog positief over de overname van het bedrijf door de Duitse staat. De commissie is wel nog in gesprek met de Duitse regering over de voorwaarden voor staatssteun aan Uniper, dat daarvoor volgens ingewijden mogelijk zijn Nederlandse tak moet afstoten.

Vrees voor recessie

De vrees voor een recessie blijft wel boven de markt hangen op beurzen wereldwijd. Die werd vorige week aangewakkerd door de renteverhogingen van een half procentpunt door de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. Ook andere nationale banken, zoals die van Noorwegen en Zwitserland, verhoogden de rente met eenzelfde stap.

Als gevolg van de renteverhoging door de ECB doken de graadmeters op de Amsterdamse beurs donderdag nog omlaag. Bij die verhoging werd namelijk vermeld dat er nog een reeks stevige renteverhogingen nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Volgens ECB-president Christine Lagarde moet daarbij aan een reeks verhogingen van telkens een half procentpunt worden gedacht.

Macro-economische cijfers

Beleggers kunnen verder rekenen op een bups macro-economische cijfers. Zo komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag met cijfers over het Nederlandse consumentenvertrouwen in december. Verder publiceert het CBS deze week onder meer cijfers over de internationale handel en de prijzen van bestaande koopwoningen voor de maand november. Ook komt er donderdag uit het Verenigd Koninkrijk een rapport over de economische groei in het derde kwartaal. Dezelfde cijfers, maar dan voor Spanje, worden op vrijdag verwacht.

